Delegacia de Cabo Frio (126ªDP)Reprodução
Homem é encontrado morto a tiros em terreno baldio em Cabo Frio
Corpo sem identificação foi localizado no distrito de Tamoios, atrás de unidade de saúde; Polícia Civil investiga a autoria do crime
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Incêndio destrói loja de carnes no Centro de Cabo Frio
Fogo atingiu estabelecimento na Rua João Pessoa durante a noite; ninguém ficou ferido e causas ainda são desconhecidas
Fiscalização encontra descarte de entulho próximo a bueiro em Cabo Frio
Fiscalização esteve no local e cobrou destinação adequada dos resíduos
Portinho Bohemio celebra 18 anos com shows na Praia do Forte, em Cabo Frio
Projeto cultural comemora quase duas décadas de história com dois dias de apresentações gratuitas na Praça do Guta, neste fim de semana
Ônibus escolar perde roda durante trajeto com alunos em Cabo Frio
Veículo transportava estudantes e monitores da Escola Agrícola Nilo Batista, em Tamoios; ninguém ficou ferido
Igreja de São Benedito é reaberta após restauração em Cabo Frio
Templo histórico do bairro da Passagem recebeu investimento de R$ 2,588 milhões e passou por intervenções estruturais
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