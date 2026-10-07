Delegacia de Cabo Frio (126ªDP) - Reprodução

Delegacia de Cabo Frio (126ªDP)Reprodução

Publicado 07/10/2026 17:36

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto com diversas marcas de disparos de arma de fogo na manhã desta quarta-feira (7), em um terreno baldio situado atrás da Unidade de Pronto Atendimento do distrito de Tamoios, no bairro Samburá, em Cabo Frio . A área do achado de cadáver fica situada em um trecho de vegetação no segundo distrito do município da Região dos Lagos. Agentes das forças de segurança foram acionados logo após populares visualizarem a vítima caída na área descampada e notificarem as autoridades locais sobre o ocorrido.

Equipes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro deslocaram-se rapidamente até o endereço indicado para fazer o isolamento completo da cena do crime e preservar todas as evidências materiais até o encerramento do trabalho pericial. Os policiais mantiveram o patrulhamento no entorno enquanto aguardavam os procedimentos técnicos de praxe. Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada oficialmente pelos órgãos de segurança pública, e não há informações consolidadas a respeito da dinâmica das circunstâncias que culminaram nos disparos ou sobre a autoria e motivação do homicídio.

Investigação e remoção do corpo

Os procedimentos periciais foram solicitados para colher impressões digitais, estojos de munição e outros elementos que possam auxiliar na elucidação dos fatos. Após o término da perícia técnica no local do achado, o corpo do homem será removido pelo serviço funerário e encaminhado ao Instituto Médico Legal do município, onde passará por exames de necropsia e identificação datiloscópica formal para que familiares possam realizar o reconhecimento.

A apuração do caso ficará sob a responsabilidade da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, unidade policial competente para instaurar o inquérito e conduzir as diligências cabíveis para esclarecer a autoria e as causas do crime na região.

Posicionamento das autoridades

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e com a Polícia Militar para obter mais detalhes sobre o andamento das investigações, a realização da perícia no local do crime e eventuais testemunhas ouvidas, e aguarda retorno. O espaço segue aberto para futuras manifestações oficiais sobre o caso.