Bombeiros na contenção do incêndio na Rua João Pessoa, no Centro de Cabo Frio - Foto: Reprodução

Bombeiros na contenção do incêndio na Rua João Pessoa, no Centro de Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 07/10/2026 14:29

Um incêndio atingiu uma loja de carnes durante a noite desta terça-feira (6), na Rua João Pessoa, no Centro de Cabo Frio . As chamas destruíram o estabelecimento, que ficou temporariamente sem condições de funcionamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate ao fogo.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Até o momento, não foi divulgado o valor do prejuízo provocado pelo incêndio. As causas da ocorrência também ainda não foram informadas.

Prime Beef lamenta incêndio

Após o incêndio, a Prime Beef se manifestou pelas redes sociais e lamentou o ocorrido. A empresa afirmou que o estabelecimento representava um sonho construído ao longo dos anos com trabalho e dedicação.

Na publicação, a equipe agradeceu aos clientes e às pessoas que acompanharam, divulgaram e apoiaram o negócio durante o período de funcionamento.

A empresa informou ainda que está avaliando os próximos passos após o incêndio e manifestou a intenção de retomar as atividades no futuro.

“Queremos acreditar que isso é apenas uma pausa, e não o fim da nossa história”, declarou a empresa na mensagem publicada nas redes sociais.

Causas ainda não foram divulgadas

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. Não houve registro de vítimas.

Até a publicação desta reportagem, não havia informação oficial sobre o que provocou o incêndio. As circunstâncias da ocorrência deverão ser esclarecidas a partir das avaliações realizadas no local.

A reportagem considera as informações divulgadas pela empresa e pelos órgãos envolvidos no atendimento da ocorrência. O espaço segue aberto para novas informações e esclarecimentos sobre o incêndio.