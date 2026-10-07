Bombeiros na contenção do incêndio na Rua João Pessoa, no Centro de Cabo FrioFoto: Reprodução
Incêndio destrói loja de carnes no Centro de Cabo Frio
Fogo atingiu estabelecimento na Rua João Pessoa durante a noite; ninguém ficou ferido e causas ainda são desconhecidas
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Fiscalização encontra descarte de entulho próximo a bueiro em Cabo Frio
Fiscalização esteve no local e cobrou destinação adequada dos resíduos
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Projeto cultural comemora quase duas décadas de história com dois dias de apresentações gratuitas na Praça do Guta, neste fim de semana
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Veículo transportava estudantes e monitores da Escola Agrícola Nilo Batista, em Tamoios; ninguém ficou ferido
Igreja de São Benedito é reaberta após restauração em Cabo Frio
Templo histórico do bairro da Passagem recebeu investimento de R$ 2,588 milhões e passou por intervenções estruturais
Aeroporto de Cabo Frio prevê 466 pousos e decolagens no verão
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