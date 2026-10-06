Momento da missa solene na Igreja de São Benedito em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Momento da missa solene na Igreja de São Benedito em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 06/10/2026 12:48

A Igreja de São Benedito, no tradicional bairro da Passagem, em Cabo Frio , foi reaberta nesta segunda-feira (5), após passar por um processo de restauração. A cerimônia de entrega acontece no Largo de São Benedito, com uma missa solene. O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), esteve presente, acompanhado de outras autoridades.

A celebração de entrega e reabertura é presidida pelo arcebispo Dom José Francisco Rezende Dias, com condução da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. O momento marca o retorno das atividades no templo após a conclusão das intervenções realizadas no espaço.

A restauração recebeu investimento de R$ 2,588 milhões, financiados pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), por meio do projeto “São Benedito, santo de quem?”.

Obras envolveram estrutura e acessibilidade

Durante o processo de restauração, a igreja passou por intervenções em diferentes partes da estrutura. Entre os serviços realizados estão a recuperação do telhado, do piso e do altar.

Além dos trabalhos diretamente relacionados ao templo, o projeto também contemplou melhorias de acessibilidade e iluminação na praça e no entorno da Igreja de São Benedito.

As intervenções tiveram como objetivo recuperar elementos do espaço e adequar áreas para o acesso e a circulação de pessoas. A restauração também envolveu áreas externas relacionadas ao conjunto histórico onde a igreja está localizada. A cerimônia desta segunda-feira reúne representantes da Igreja Católica, autoridades e pessoas que acompanham a história do templo no bairro da Passagem.

Capela faz parte da história de Cabo Frio

Erguida a partir de uma provisão de 1761, a Capela de São Benedito é considerada um dos principais marcos do primeiro núcleo urbano de Cabo Frio. A construção está ligada ao processo de formação histórica do município e à presença da população negra e escravizada durante o período. Ao longo do tempo, o espaço passou a representar um ponto relacionado à religiosidade e à história dessa população.

A trajetória da capela também está associada ao bairro da Passagem, uma das áreas históricas de Cabo Frio. A localização da igreja no Largo de São Benedito integra o conjunto de referências que ajudam a contar parte da formação do município.

A restauração, portanto, envolveu não apenas a recuperação física do templo, mas também intervenções em áreas do entorno, como a praça e os espaços de circulação.

Com a reabertura nesta segunda-feira (5), a Igreja de São Benedito volta a receber celebrações e atividades religiosas. A cerimônia é realizada com uma missa solene, presidida pelo arcebispo Dom José Francisco Rezende Dias e conduzida pela Paróquia Nossa Senhora da Assunção.

O investimento de R$ 2,588 milhões foi destinado ao projeto de restauração que contemplou diferentes pontos da estrutura da igreja e melhorias no espaço externo. A reabertura ocorre em um dos locais históricos de Cabo Frio e coloca novamente o templo no circuito de espaços religiosos e históricos do município.