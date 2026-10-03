Bomba de água fazendo a drenagem de um ponto alagado em Cabo Frio. - Foto: Ascom

Bomba de água fazendo a drenagem de um ponto alagado em Cabo Frio.Foto: Ascom

Publicado 03/10/2026 13:47

A Prefeitura de Cabo Frio mobilizou equipes desde as primeiras horas deste sábado (3) para acompanhar as condições provocadas pela chuva e atuar em áreas mais suscetíveis a alagamentos. Os trabalhos começaram por volta das 5h30 e envolvem a Defesa Civil, as secretarias de Serviços Públicos e Obras e a Comsercaf, com frentes distribuídas pelo primeiro distrito e por Tamoios. O prefeito Dr. Serginho acompanha as ações realizadas nos bairros Manoel Corrêa, Monte Alegre e em diferentes pontos de Tamoios.

Segundo a Coordenadoria Geral de Proteção e Defesa Civil, foram registrados 21,9 milímetros de chuva nas últimas horas. A previsão indica mais aproximadamente 18 milímetros até o fim deste sábado, com chuva de menor intensidade, mas persistente. Para domingo (4), a tendência apontada é de melhora gradual das condições do tempo.

De acordo com a Prefeitura, a mobilização ocorre principalmente por causa do solo encharcado e da existência de pontos considerados crônicos de alagamento. As equipes estão utilizando maquinário e equipamentos para realizar intervenções de drenagem, limpeza e escoamento da água.

“ A gente está há mais de 45 dias com muito volume de água na cidade. O solo permanece encharcado e alguns pontos têm problemas crônicos de alagamento. Por isso, estamos com todas as nossas equipes nas ruas, com maquinário e equipamentos espalhados pelos pontos crônicos da cidade. Durante todo o dia, vamos percorrer os bairros e comunidades para dar uma resposta, gerar condições de mobilidade e minimizar os impactos para a população”, afirmou o prefeito.

Equipes atuam em pontos de alagamento

No Manoel Corrêa, equipes da Secretaria de Serviços Públicos trabalham na desobstrução de pontos da rede de drenagem e no acompanhamento das áreas mais suscetíveis ao acúmulo de água. O bairro possui locais considerados críticos e vem recebendo intervenções estruturais nas últimas semanas.

Entre os serviços realizados estão a limpeza e desobstrução de galerias, ralos, bueiros e redes de drenagem. Para os trabalhos, são utilizados caminhões de hidrojato, equipamentos com bombas de alta pressão, caminhões e retroescavadeiras.

Também estão sendo realizadas ações preventivas em sistemas de esgotamento e fossas, conforme a necessidade identificada pelas equipes durante os trabalhos.

Em Tamoios, a concentração das ações ocorre principalmente nos pontos crônicos de alagamento ao longo da Avenida Independência, entre Unamar e Aquarius. Bombas de alta performance foram instaladas para auxiliar no escoamento da água, especialmente nos locais onde há maior acúmulo.

As equipes também atuam na desobstrução e manutenção da rede de drenagem ao longo da região. Segundo a Prefeitura, o objetivo é reduzir os impactos da chuva e preservar as condições de mobilidade para moradores e demais pessoas que circulam pelo trecho.

Já no Monte Alegre, equipes da Companhia de Serviços Públicos (Comsercaf) trabalham no manejo de pontos de escoamento e em serviços gerais de limpeza. O bairro também recebe serviços de compactação do solo com auxílio de maquinário.

Defesa Civil mantém município em Estágio de Atenção

Até o momento, segundo a Defesa Civil, não foram registradas intercorrências significativas provocadas pela chuva em Cabo Frio. Apesar disso, o município permanece sob monitoramento diante da previsão de continuidade das precipitações ao longo deste sábado.

“A chuva não está intensa, mas é constante, e o sistema de drenagem está sobrecarregado. Não tivemos intercorrências e vamos seguir mobilizados com o Gabinete de Atenção às Chuvas, com o monitoramento das condições climáticas e intervenções dos pontos crônicos com acúmulo de água”, afirmou o coordenador-geral de Proteção e Defesa Civil de Cabo Frio, Marcus Dothavio.

Diante das condições meteorológicas, a Defesa Civil colocou o município em Estágio de Atenção pelas próximas 24 horas. A medida mantém as equipes mobilizadas para acompanhar a evolução da chuva e eventuais impactos provocados pelo volume de água.

A orientação durante os períodos de chuva é para que a população não atravesse áreas alagadas, seja a pé ou de veículo. A recomendação também é evitar a permanência próxima a rios, canais e locais sujeitos a alagamentos.

Durante tempestades com raios, a Defesa Civil orienta que a população evite áreas abertas e se afaste de árvores, postes e estruturas que possam ser atingidas.

Em caso de emergência ou necessidade de atendimento relacionado às condições provocadas pela chuva, os moradores podem acionar a Defesa Civil de Cabo Frio pelo telefone 199.