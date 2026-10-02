jiboia resgatada pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio (GCM). - Foto: Reprodução

jiboia resgatada pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio (GCM). Foto: Reprodução

Publicado 02/10/2026 16:36

Uma jiboia foi resgatada pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio (GCM) na noite desta quinta-feira (1º), no bairro Vila do Sol. O animal foi encontrado em um canteiro localizado junto à calçada de uma residência, entre pedras e vegetação.

A equipe do Grupamento Marítimo e Ambiental (GMA), que integra a Guarda Civil Municipal, foi acionada após a identificação da serpente. Os agentes foram até o local e realizaram a captura do animal de forma adequada.

Após ser retirada do canteiro, a jiboia foi levada para uma área apropriada e solta novamente na natureza. A atuação da equipe evitou que moradores tentassem realizar o resgate por conta própria e permitiu que o animal fosse retirado do ambiente urbano.

Serpente estava perto de residência

A jiboia foi localizada em um espaço junto à calçada de uma residência. O canteiro onde o animal estava tinha pedras e vegetação, formando um local onde a serpente permaneceu até a chegada dos agentes.

O aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas pode chamar a atenção de moradores, principalmente quando ocorre próximo a residências e locais de circulação de pessoas. Nesses casos, a recomendação é evitar qualquer tentativa de aproximação. A jiboia é uma serpente não peçonhenta e, em geral, evita o contato com seres humanos. Mesmo assim, o animal pode reagir caso se sinta ameaçado ou seja cercado.

Por isso, moradores não devem tentar tocar, capturar, perseguir ou encurralar uma serpente encontrada em área urbana. A tentativa de retirar o animal sem equipamentos e conhecimento adequados pode provocar uma reação e também colocar a própria pessoa em risco.

Guarda orienta sobre o que fazer

Ao encontrar uma cobra ou qualquer outro animal silvestre, a orientação é manter distância e evitar movimentações que possam assustar o animal. Crianças e animais domésticos também devem ser afastados do local até que uma equipe especializada chegue para avaliar a situação. O espaço deve permanecer livre para que os profissionais possam realizar o atendimento com segurança.

Em Cabo Frio, moradores que encontrarem animais silvestres em áreas urbanas podem acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153. A equipe responsável fará a avaliação da ocorrência e adotará os procedimentos necessários.

No caso registrado na Vila do Sol, o Grupamento Marítimo e Ambiental realizou o resgate da jiboia e, posteriormente, a soltura em uma área adequada. A orientação é que a população não tente resolver esse tipo de situação sozinha. O acionamento de uma equipe especializada contribui para preservar a segurança dos moradores e do próprio animal.