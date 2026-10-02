Jacaré-de-papo-amarelo, de aproximadamente dois metros, sendo levado de volta ao seu habitat. - Foto: Reprodução

Jacaré-de-papo-amarelo, de aproximadamente dois metros, sendo levado de volta ao seu habitat. Foto: Reprodução

Publicado 02/10/2026 15:31 | Atualizado 02/10/2026 17:44





A equipe foi acionada pelo morador após o animal ser localizado no interior da estrutura. Os agentes foram até a propriedade e realizaram a captura seguindo os procedimentos necessários para evitar riscos tanto ao jacaré quanto às pessoas que estavam no local.



Após o resgate, o animal foi levado para uma área adequada e posteriormente solto em seu habitat natural. A ação foi realizada pela equipe especializada responsável pelo atendimento de ocorrências envolvendo animais silvestres no município. Um jacaré-de-papo-amarelo, de aproximadamente dois metros, foi encontrado dentro de uma caixa de gordura no quintal de uma fazenda em Campos Novos, em Cabo Frio . O animal foi resgatado pelo Grupamento da Guarda Marítima e Ambiental (GMA), que integra a Secretaria de Segurança e Ordem Pública do município.A equipe foi acionada pelo morador após o animal ser localizado no interior da estrutura. Os agentes foram até a propriedade e realizaram a captura seguindo os procedimentos necessários para evitar riscos tanto ao jacaré quanto às pessoas que estavam no local.Após o resgate, o animal foi levado para uma área adequada e posteriormente solto em seu habitat natural. A ação foi realizada pela equipe especializada responsável pelo atendimento de ocorrências envolvendo animais silvestres no município.

Animal foi encontrado em estrutura no quintal

O jacaré estava dentro de uma caixa de gordura instalada na área externa da propriedade. Por se tratar de um animal silvestre de grande porte, a retirada exigiu cuidados específicos durante toda a operação.



A orientação é que moradores não tentem realizar esse tipo de captura por conta própria. A aproximação pode provocar uma reação do animal e colocar pessoas e animais domésticos em risco.



O jacaré-de-papo-amarelo é uma espécie nativa do Brasil e pode ser encontrado em regiões próximas a rios, lagoas, brejos e outros ambientes alagados. A denominação está relacionada à coloração mais clara na parte inferior da cabeça, característica que pode ficar mais evidente em animais adultos.



A presença desses animais em áreas próximas a propriedades rurais pode ocorrer em razão da proximidade com ambientes que fazem parte de seu habitat. Por isso, ao identificar um jacaré, a recomendação é evitar qualquer aproximação e comunicar o caso às autoridades responsáveis.



Orientação é não tentar capturar



Apesar de fazer parte da fauna brasileira, o jacaré é um animal silvestre e deve ser mantido à distância quando encontrado em áreas próximas a residências ou propriedades.



A recomendação é não tocar, cercar ou tentar retirar o animal do local. Crianças e animais domésticos também devem ser afastados da área até a chegada de uma equipe especializada.



Outra orientação é evitar qualquer tentativa de fazer o animal sair por conta própria. O ideal é manter o espaço livre e permitir que profissionais treinados avaliem a situação e definam a forma mais segura de realizar o atendimento.



Também é importante não oferecer alimentos ao animal nem tentar atraí-lo para outra área. A movimentação de pessoas ao redor pode aumentar o estresse e dificultar o trabalho da equipe responsável pelo resgate.



Como acionar o resgate em Cabo Frio



Em Cabo Frio, ocorrências envolvendo animais silvestres podem ser comunicadas à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153. Após o chamado, o grupamento responsável avalia a ocorrência e define os procedimentos necessários para o resgate. A medida busca preservar a segurança das pessoas e garantir que o animal seja retirado do local de maneira adequada.



No caso registrado em Campos Novos, o jacaré foi capturado pela equipe da Guarda Marítima e Ambiental e posteriormente devolvido ao seu habitat natural, encerrando a ocorrência sem a necessidade de intervenção dos moradores na captura.