Jacaré-de-papo-amarelo, de aproximadamente dois metros, sendo levado de volta ao seu habitat. Foto: Reprodução
A equipe foi acionada pelo morador após o animal ser localizado no interior da estrutura. Os agentes foram até a propriedade e realizaram a captura seguindo os procedimentos necessários para evitar riscos tanto ao jacaré quanto às pessoas que estavam no local.
Após o resgate, o animal foi levado para uma área adequada e posteriormente solto em seu habitat natural. A ação foi realizada pela equipe especializada responsável pelo atendimento de ocorrências envolvendo animais silvestres no município.
Animal foi encontrado em estrutura no quintal
A orientação é que moradores não tentem realizar esse tipo de captura por conta própria. A aproximação pode provocar uma reação do animal e colocar pessoas e animais domésticos em risco.
O jacaré-de-papo-amarelo é uma espécie nativa do Brasil e pode ser encontrado em regiões próximas a rios, lagoas, brejos e outros ambientes alagados. A denominação está relacionada à coloração mais clara na parte inferior da cabeça, característica que pode ficar mais evidente em animais adultos.
A presença desses animais em áreas próximas a propriedades rurais pode ocorrer em razão da proximidade com ambientes que fazem parte de seu habitat. Por isso, ao identificar um jacaré, a recomendação é evitar qualquer aproximação e comunicar o caso às autoridades responsáveis.
Orientação é não tentar capturar
A recomendação é não tocar, cercar ou tentar retirar o animal do local. Crianças e animais domésticos também devem ser afastados da área até a chegada de uma equipe especializada.
Outra orientação é evitar qualquer tentativa de fazer o animal sair por conta própria. O ideal é manter o espaço livre e permitir que profissionais treinados avaliem a situação e definam a forma mais segura de realizar o atendimento.
Também é importante não oferecer alimentos ao animal nem tentar atraí-lo para outra área. A movimentação de pessoas ao redor pode aumentar o estresse e dificultar o trabalho da equipe responsável pelo resgate.
Como acionar o resgate em Cabo Frio
No caso registrado em Campos Novos, o jacaré foi capturado pela equipe da Guarda Marítima e Ambiental e posteriormente devolvido ao seu habitat natural, encerrando a ocorrência sem a necessidade de intervenção dos moradores na captura.
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