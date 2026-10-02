RJ-102, conhecida como Estrada do Guriri, em Cabo Frio - Foto: Reprodução

RJ-102, conhecida como Estrada do Guriri, em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 02/10/2026 15:20

A Prefeitura de Cabo Frio concluiu a pavimentação de um trecho de quase 2,5 quilômetros da Estrada do Guriri, na RJ-102. A intervenção foi realizada entre o trevo do Jacaré e Gamboa e o trevo da Ogiva, em uma área utilizada diariamente por moradores e motoristas que circulam pelo Guriri e pelo entorno.

O trecho apresentava problemas como buracos e falta de sinalização, condições que vinham causando transtornos para quem utiliza a estrada e também estavam relacionadas a registros de acidentes na região. Com a conclusão do serviço, a expectativa é de melhora nas condições de circulação e mais segurança para os usuários da via.

Rodovia é estadual

Apesar de a RJ-102 ser uma rodovia estadual e ter sua manutenção sob responsabilidade do Governo do Estado, a Prefeitura de Cabo Frio decidiu realizar a intervenção diante das condições encontradas no trecho e dos riscos para motoristas e moradores.

A pavimentação atende a uma demanda antiga de quem vive e trabalha na região do Guriri. O trecho é utilizado tanto por moradores dos bairros do entorno quanto por motoristas que precisam acessar diferentes áreas de Cabo Frio.

A situação da Estrada do Guriri já vinha sendo alvo de intervenções por parte do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ). No dia 12 de setembro, o órgão estadual também havia iniciado reparos emergenciais na rodovia.

Com a conclusão da pavimentação realizada pelo município, um trecho de aproximadamente 2,5 quilômetros passa a contar com melhores condições de circulação. A intervenção ocorre em uma via que, apesar de ser estadual, tem impacto direto na mobilidade dos moradores de Cabo Frio.

A Estrada do Guriri também ganhou atenção nos últimos meses devido às condições de conservação e aos riscos relatados por quem utiliza a via. A recuperação do trecho entre os dois trevos busca reduzir os transtornos provocados pelo pavimento deteriorado e melhorar o deslocamento pela região.

A Prefeitura não informou, nas informações divulgadas, detalhes sobre uma eventual nova etapa de obras em outros trechos da RJ-102. A manutenção da rodovia, de forma geral, permanece sob responsabilidade do Governo do Estado, por meio dos órgãos estaduais competentes.

A conclusão da obra representa uma intervenção municipal em uma rodovia estadual e atende a uma demanda apresentada por moradores e motoristas que utilizam a Estrada do Guriri diariamente. O serviço foi concentrado no trecho entre o trevo do Jacaré e Gamboa e o trevo da Ogiva.