RJ-102, conhecida como Estrada do Guriri, em Cabo FrioFoto: Reprodução
Prefeitura conclui pavimentação de trecho da Estrada do Guriri
Intervenção de quase 2,5 km foi realizada entre os trevos do Jacaré e Gamboa e da Ogiva, em Cabo Frio
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Capela de São Benedito será reaberta em Cabo Frio
Um dos principais pontos turísticos e religiosos de Cabo Frio, o templo histórico do bairro da Passagem volta a receber fiéis nesta segunda-feira (5), dia de São Benedito
Chuva e ventos fortes colocam Cabo Frio em estágio de observação
Área de instabilidade avança pelo estado e pode provocar pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de até 44 km/h
Homem é preso após esfaquear mulher e filha em Cabo Frio
Criança de 10 anos teria tentado defender a mãe durante o ataque; homem também teria tentado tirar a própria vida
Justiça cobra obras emergenciais na Cabana do Pescador, em Cabo Frio
Prefeitura terá até 26 de outubro para apresentar cronograma de recuperação do imóvel histórico entre as praias do Peró e das Conchas
Carro roubado e veículo sem chassi são apreendidos em Cabo Frio
Operação integrada entre forças de segurança recupera veículo clonado em São Jacinto e descobre automóvel sem placas no Centro
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