Itens apreendidos durante a ocorrênciaPolícia Militar
Segundo informações registradas na ocorrência, as equipes receberam uma denúncia sobre a presença de homens armados e possível tráfico de drogas na região da Travessa 23 de Abril. Durante a chegada dos policiais, dois indivíduos teriam fugido em direção a uma área de mata.
Durante as buscas, os agentes identificaram um homem com características semelhantes às de um dos indivíduos que havia fugido. Próximo a uma residência, os policiais teriam encontrado vestígios de drogas e percebido forte odor de maconha.
Pistola estava escondida em sofá
Ainda de acordo com o registro policial, durante a averiguação em uma área comum do imóvel, os agentes encontraram uma pistola calibre 9mm, dois carregadores e 32 munições escondidos no encosto de um sofá.
No interior da residência, os policiais também localizaram um caderno com anotações que, segundo a ocorrência, seriam relacionadas à comercialização de entorpecentes. Um coldre e uma espada também foram encontrados no imóvel.
As pessoas que estavam na residência afirmaram aos policiais não saber a quem pertenciam os materiais.
Dinheiro, cocaína e rádio também foram apreendidos
Ainda segundo a ocorrência, após a saída dos agentes do imóvel, um homem teria assumido ser o proprietário da pistola, dos carregadores e das munições.
Ele também teria indicado aos policiais um ponto onde haveria materiais relacionados ao tráfico. Durante as buscas no local indicado, foram encontrados R$ 551 em dinheiro, um rádio transmissor e quatro cápsulas de cocaína, totalizando aproximadamente 19 gramas.
Ao todo, a ocorrência registrou a apreensão de uma pistola Beretta calibre 9mm, dois carregadores, 32 munições, coldre, caderno de anotações, cocaína, dinheiro, rádio transmissor, espada e quatro aparelhos celulares.
Suspeito permanece preso
Os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, juntamente com todo o material apreendido.
Conforme o registro policial, o homem que assumiu a propriedade da arma permaneceu preso por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com enquadramento no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, o Estatuto do Desarmamento.
Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados.
A ocorrência também registra que o homem preso possuía uma anotação criminal anterior relacionada ao artigo 33 da Lei de Drogas, referente ao tráfico de drogas.
A investigação deverá apurar a origem dos materiais apreendidos e a eventual participação dos envolvidos na atividade criminosa relatada na ocorrência.
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