Itens apreendidos durante a ocorrênciaPolícia Militar

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Renata Cristiane
Uma ação do Grupo de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado terminou com a prisão de um homem e a apreensão de uma pistola calibre 9mm, munições, drogas e outros materiais na noite de sexta-feira (2), no bairro Jacaré, em Cabo Frio.

Segundo informações registradas na ocorrência, as equipes receberam uma denúncia sobre a presença de homens armados e possível tráfico de drogas na região da Travessa 23 de Abril. Durante a chegada dos policiais, dois indivíduos teriam fugido em direção a uma área de mata.

Durante as buscas, os agentes identificaram um homem com características semelhantes às de um dos indivíduos que havia fugido. Próximo a uma residência, os policiais teriam encontrado vestígios de drogas e percebido forte odor de maconha.

Pistola estava escondida em sofá

Ainda de acordo com o registro policial, durante a averiguação em uma área comum do imóvel, os agentes encontraram uma pistola calibre 9mm, dois carregadores e 32 munições escondidos no encosto de um sofá.

No interior da residência, os policiais também localizaram um caderno com anotações que, segundo a ocorrência, seriam relacionadas à comercialização de entorpecentes. Um coldre e uma espada também foram encontrados no imóvel.

As pessoas que estavam na residência afirmaram aos policiais não saber a quem pertenciam os materiais.

Dinheiro, cocaína e rádio também foram apreendidos

Ainda segundo a ocorrência, após a saída dos agentes do imóvel, um homem teria assumido ser o proprietário da pistola, dos carregadores e das munições.

Ele também teria indicado aos policiais um ponto onde haveria materiais relacionados ao tráfico. Durante as buscas no local indicado, foram encontrados R$ 551 em dinheiro, um rádio transmissor e quatro cápsulas de cocaína, totalizando aproximadamente 19 gramas.

Ao todo, a ocorrência registrou a apreensão de uma pistola Beretta calibre 9mm, dois carregadores, 32 munições, coldre, caderno de anotações, cocaína, dinheiro, rádio transmissor, espada e quatro aparelhos celulares.

Suspeito permanece preso

Os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, juntamente com todo o material apreendido.

Conforme o registro policial, o homem que assumiu a propriedade da arma permaneceu preso por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com enquadramento no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, o Estatuto do Desarmamento.

Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados.

A ocorrência também registra que o homem preso possuía uma anotação criminal anterior relacionada ao artigo 33 da Lei de Drogas, referente ao tráfico de drogas.

A investigação deverá apurar a origem dos materiais apreendidos e a eventual participação dos envolvidos na atividade criminosa relatada na ocorrência.
A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos acusados. O espaço segue aberto para manifestação. 