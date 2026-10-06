Setor de triagem da UPA de Cabo Frio destuido após confusão - Foto: Reprodução

Setor de triagem da UPA de Cabo Frio destuido após confusão Foto: Reprodução

Publicado 06/10/2026 12:22 | Atualizado 06/10/2026 13:11

Profissionais da UPA, no Parque Burle, em Cabo Frio, pedem reforço na segurança da unidade após uma ocorrência registrada na noite deste domingo (4). Segundo relatos encaminhados à reportagem, um acompanhante de paciente teria se exaltado durante o atendimento e agredido física e verbalmente profissionais de enfermagem que estavam no setor de acolhimento. A Secretaria de Saúde de Cabo Frio confirmou a ocorrência e informou que um boletim de ocorrência foi registrado.

De acordo com os profissionais que relataram o caso, o acompanhante não teria aceitado o procedimento de verificação dos sinais vitais do paciente e teria exigido que o atendimento fosse realizado imediatamente no consultório médico. Durante a situação, integrantes da equipe de enfermagem teriam sido alvo de agressões físicas e verbais.

Os trabalhadores procuraram a reportagem para relatar a situação e manifestar preocupação com as condições de segurança na unidade de emergência. Segundo eles, a ocorrência reforçou a necessidade de medidas para proteger os profissionais durante os atendimentos realizados no local.

Profissionais relatam preocupação com segurança

Ainda segundo os relatos, após o episódio, profissionais foram até a DPO 126, em Cabo Frio, para comunicar o caso. Os trabalhadores também solicitaram reforço da segurança municipal na unidade.

A preocupação apresentada pelos profissionais envolve não apenas a proteção das equipes de saúde, mas também a segurança dos pacientes e acompanhantes que utilizam o serviço. A UPA recebe pessoas em busca de atendimento de emergência, o que pode gerar momentos de tensão durante a espera e a realização dos procedimentos.

Os profissionais que procuraram a reportagem pediram que seus nomes não fossem divulgados por questões de segurança. Eles defendem a adoção de medidas para reforçar a presença de agentes de segurança e evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer dentro da unidade.

A unidade conta com câmeras de monitoramento. No entanto, os profissionais afirmaram não ter informações sobre se os equipamentos registraram o momento da ocorrência ou se as imagens foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso.

Secretaria confirma ocorrência e registro na polícia

Em nota enviada à reportagem, a Secretaria de Saúde de Cabo Frio confirmou que um acompanhante de um paciente se exaltou durante a ocorrência. Segundo a pasta, o homem foi contido pela equipe de segurança da unidade até a chegada da polícia.

A Secretaria informou também que um boletim de ocorrência foi registrado pelo administrador da UPA. O registro deverá servir para formalizar o episódio e permitir que as autoridades responsáveis adotem as providências cabíveis.

A pasta também afirmou que estuda a possibilidade de aumentar o número de vigias nas unidades de emergência do município. A medida ainda está em avaliação e não há, nas informações divulgadas pela Secretaria, detalhes sobre a quantidade de profissionais que poderá ser acrescentada ou quando uma eventual mudança seria implementada.

O posicionamento da Secretaria confirma a ocorrência relatada pelos trabalhadores e indica que o município avalia medidas relacionadas à segurança nas unidades de emergência.

Pedido por medidas preventivas

Os profissionais que relataram o episódio afirmam que o objetivo do pedido de reforço é evitar novos casos de violência durante os atendimentos. Eles defendem que a segurança seja ampliada para garantir condições de trabalho às equipes e preservar também pacientes e acompanhantes.

A ocorrência aconteceu durante um atendimento na UPA 1, no Parque Burle, mas não foram divulgadas informações sobre eventuais consequências médicas para os envolvidos. Também não há, até o momento, detalhes sobre possíveis medidas tomadas contra o acompanhante após o registro do boletim.

A reportagem considera os relatos dos profissionais e o posicionamento oficial da Secretaria de Saúde. Novas informações sobre o caso ou sobre eventuais medidas de reforço na segurança poderão ser acrescentadas conforme forem divulgadas pelas autoridades.