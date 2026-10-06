Veículo sem a roda no início da noite de segunda-feira (5).Foto: Reprodução
Ônibus escolar perde roda durante trajeto com alunos em Cabo Frio
Veículo transportava estudantes e monitores da Escola Agrícola Nilo Batista, em Tamoios; ninguém ficou ferido
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Igreja de São Benedito é reaberta após restauração em Cabo Frio
Templo histórico do bairro da Passagem recebeu investimento de R$ 2,588 milhões e passou por intervenções estruturais
Aeroporto de Cabo Frio prevê 466 pousos e decolagens no verão
Programação estima quase 56 mil passageiros entre dezembro e março, com voos nacionais e internacionais para a Região dos Lagos
Profissionais da UPA pedem reforço na segurança em Cabo Frio
Secretaria de Saúde confirmou confusão na unidade e informou que acompanhante foi contido pela equipe de segurança
PF investiga distribuição e uso de broches com câmera em Cabo Frio
Suspeita-se que os dispositivos seriam usados para gravar o voto dos eleitores na urna eletrônica
Homem é preso com pistola 9mm, munições e drogas no Jacaré, em Cabo Frio
Segundo a ocorrência policial, equipes chegaram ao local após denúncia sobre homens armados e possível tráfico de drogas
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