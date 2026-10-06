Veículo sem a roda no início da noite de segunda-feira (5). - Foto: Reprodução

Veículo sem a roda no início da noite de segunda-feira (5).Foto: Reprodução

Publicado 06/10/2026 12:55

Um ônibus escolar que transportava alunos da Escola Agrícola Nilo Batista, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio , perdeu uma das rodas enquanto estava em movimento no início da noite desta segunda-feira (5). Crianças, adolescentes e monitores estavam dentro do veículo no momento do incidente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo testemunhas, a ocorrência aconteceu durante o trajeto e chamou a atenção de moradores da região. O veículo apresentou o problema enquanto seguia com os estudantes, mas não houve registro de feridos.

Moradores relatam preocupação com transporte escolar

Moradores afirmam que problemas envolvendo ônibus utilizados no transporte escolar na zona rural de Cabo Frio têm sido registrados ao longo de 2026. Segundo os relatos, denúncias relacionadas às condições dos veículos já foram encaminhadas à imprensa local.

A ocorrência volta a levantar questionamentos sobre a manutenção e as condições dos ônibus utilizados para transportar estudantes, especialmente em áreas rurais. Nessas regiões, os alunos dependem do serviço para o deslocamento diário até as unidades de ensino.

A perda de uma roda durante o trajeto chama atenção para a necessidade de acompanhamento das condições mecânicas dos veículos utilizados no transporte de crianças e adolescentes.

Secretaria de Educação acionou empresa responsável

Procurada pelo Jornal O Dia, a Secretaria Municipal de Educação informou que tomou conhecimento da ocorrência e acionou a empresa responsável pelo transporte escolar para apurar as circunstâncias do caso.

De acordo com a pasta, também serão verificadas as condições do veículo e o cumprimento das obrigações previstas para a prestação do serviço.

Até o momento, não foram informadas pela Secretaria de Educação as causas que levaram à perda da roda nem se o veículo havia passado por manutenção antes de realizar o transporte dos estudantes.

O caso deverá ser apurado pela empresa responsável e pela Secretaria Municipal de Educação.