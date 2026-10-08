Lobo-Marinho descansando na praia - Reprodução

Lobo-Marinho descansando na praiaReprodução

Publicado 08/10/2026 18:17

Um lobo-marinho foi visto em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio, descansando na praia. O animal, que já havia sido observado circulando pelo litoral da Região dos Lagos , chamou a atenção de moradores e visitantes. Imagens registradas no local mostram pessoas se aproximando e tocando no animal. O caso também gerou um alerta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre os riscos da interação com animais silvestres.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Jailton Nogueira, também houve relatos de pessoas jogando água e oferecendo alimentos ao lobo-marinho. A orientação é que a população não toque, não alimente e não tente afugentar o animal, além de evitar a aproximação.

“Não toque no animal, não tenha cachorro perto do animal, não alimente o animal, não afugente o animal”, orientou Jailton.

Distância deve ser mantida

De acordo com o secretário, ao encontrar um animal silvestre ou marinho, a primeira atitude deve ser manter distância e informar os órgãos ambientais. Segundo Jailton, secretarias municipais e estaduais e o Ibama possuem protocolos para acompanhar esse tipo de ocorrência.

Durante a entrevista, o secretário mencionou inicialmente uma distância de aproximadamente cinco metros para o lobo-marinho. Posteriormente, reforçou a recomendação para que as pessoas permaneçam a até dez metros do animal, evitando contato físico e situações que possam provocar uma reação.

A orientação vale também para quem estiver acompanhado de animais domésticos. Jailton pediu que cães não sejam levados para perto do lobo-marinho, para evitar uma possível interação.

O secretário explicou que o animal acompanha as correntes oceânicas e pode percorrer diferentes áreas do litoral. Segundo ele, a ressurgência, fenômeno relacionado à movimentação das águas, também influencia a migração e a locomoção de animais marinhos.

Por estar fora do contato habitual com as pessoas, o animal pode reagir caso se sinta ameaçado. De acordo com Jailton, a aproximação também pode representar risco para quem estiver na praia.

Contato pode trazer riscos

Além da possibilidade de reação do animal, a aproximação preocupa por questões sanitárias. Segundo o secretário, o contato entre pessoas e animais silvestres pode favorecer a transmissão de patógenos nos dois sentidos.

Jailton explicou que uma pessoa pode transmitir agentes ao animal durante o contato. Da mesma forma, animais marinhos podem carregar patógenos e doenças às quais os seres humanos não estão adaptados.

O secretário também afirmou que tocar ou interferir no animal pode configurar crime ambiental. Por isso, a orientação é não tentar manipular, alimentar ou retirar o lobo-marinho do local onde ele decidiu descansar.

A recomendação é observar o animal à distância e permitir que ele permaneça no local sem interferência. Fotografias podem ser feitas, desde que as pessoas não se aproximem para registrar as imagens.

Equipe deve ser acionada

Quem encontrar o lobo-marinho ou outro animal marinho descansando na praia deve acionar a equipe do Projeto de Monitoramento de Praias pelo telefone 0800-991-4800. Segundo Jailton, o contato permite que profissionais avaliem as condições de saúde do animal e verifiquem se ele está apenas descansando ou se apresenta algum risco.

Em Cabo Frio, a Guarda Civil Municipal também pode ser acionada pelo telefone 153. O secretário reforçou a orientação especialmente durante a Semana do Saco Cheio, período em que a cidade deve receber muitos turistas.

A recomendação dos órgãos ambientais é que moradores e visitantes não intervenham diretamente e deixem o monitoramento a cargo das equipes responsáveis. O objetivo é evitar que a presença de pessoas altere o comportamento do animal ou provoque situações de risco.