Vista aerea para cidade de Cabo Frio - Foto: Reprodução

Vista aerea para cidade de Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 08/10/2026 13:44 | Atualizado 08/10/2026 16:09

A Prefeitura de Cabo Frio vai realizar uma audiência pública para discutir as propostas de alteração das lei que institui alterações no Código de Obras e Edificações e que trata do Parcelamento do Solo no município, respectivamente. O encontro acontecerá no dia 9 de novembro, às 14h, no auditório da Prefeitura. A participação é aberta a população, profissionais da construção civil, entidades de classe, empresários e demais interessados.

A proposta é revisar as normas, simplificar procedimentos e dar mais clareza e segurança às regras relacionadas ao desenvolvimento urbano do município.

Esse encontro representa uma etapa fundamental do processo, permitindo que a população conheça as mudanças propostas, apresente sugestões e participe diretamente da construção das novas regras. As propostas que serão apresentadas à sociedade foram submetidas a análise do Conselho das Cidades (ConCID) e podem ser conferidas no link: (Prefeitura Municipal de Cabo Frio).

O trabalho de revisão da legislação avança após a Prefeitura concluir outra importante etapa de modernização: a implantação do Licenciamento Digital, que tornou 100% on-line a abertura e o acompanhamento dos processos de licenciamento de edificações. A ferramenta eliminou a necessidade de novos protocolos físicos, ampliou a transparência e tornou mais ágil a relação entre profissionais, investidores, cidadãos e o poder público.

Atualização das leis

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo, Marcelo Dusi, a atualização das leis é parte de um processo mais amplo de modernização do município.

“Primeiro avançamos na digitalização e na desburocratização dos processos. Agora precisamos modernizar também a legislação que orienta o crescimento da cidade. São leis que têm impacto direto sobre quem constrói, investe, gera emprego e também sobre a organização urbana de Cabo Frio. A audiência pública é fundamental porque esse processo precisa ser construído com participação da sociedade”, destaca o secretário.

Após a audiência pública e a consolidação das contribuições apresentadas, a previsão é que as propostas de atualização do Código de Obras e da Lei de Parcelamento do Solo sejam encaminhadas à Câmara Municipal de Cabo Frio ainda em 2026 para apreciação dos vereadores.

O trabalho de atualização da legislação urbanística continuará em uma nova etapa, com a revisão da Lei de Zoneamento, atualmente disciplinada pela Lei nº 116/1979. A medida integra o esforço da administração municipal para atualizar um conjunto de normas fundamentais para o planejamento urbano, a atração de investimentos e o desenvolvimento sustentável de Cabo Frio.