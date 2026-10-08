Foram presos Luiza Maria Alves Viana, de 21 anos, e Wendel Gonçalves de Aguiar Pita com 192 tubos de cocaína, 240 embalagens de maconha, 75 frascos de lança-perfume e 25 comprimidos de ecstasy. - Foto: Reprodução

Foram presos Luiza Maria Alves Viana, de 21 anos, e Wendel Gonçalves de Aguiar Pita com 192 tubos de cocaína, 240 embalagens de maconha, 75 frascos de lança-perfume e 25 comprimidos de ecstasy. Foto: Reprodução

Publicado 08/10/2026 14:11

A Polícia Civil prendeu um casal durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada nesta quarta-feira (7), no bairro Palmeiras, em Cabo Frio . A ação foi realizada por policiais da 127ª DP, de Armação dos Búzios, sob coordenação do delegado titular Lauro Coelho Ferreira Neto, com apoio de agentes da 126ª DP, de Cabo Frio.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi resultado de um trabalho de monitoramento e inteligência que identificou pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico e locais que seriam utilizados para armazenamento de drogas.

Foram presos Luiza Maria Alves Viana, de 21 anos, e Wendel Gonçalves de Aguiar Pita. De acordo com a corporação, os dois foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da mesma legislação.

Drogas foram encontradas em caminhão abandonado

Ainda segundo a Polícia Civil, a primeira diligência ocorreu na Rua Florença. Os agentes localizaram Luiza nas proximidades de um caminhão abandonado que, conforme a investigação, seria utilizado para esconder drogas. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma pochete com diferentes tipos de entorpecentes, incluindo cocaína, maconha, haxixe e outros derivados de cannabis.

Após a prisão em flagrante, Luiza foi conduzida até um imóvel que havia sido identificado pelo trabalho de inteligência como possível ponto de armazenamento de drogas. Com o apoio de policiais da 126ª DP, os agentes realizaram buscas no endereço. Durante a ação, Wendel chegou ao imóvel onde, segundo a Polícia Civil, residia com Luiza. Ele também foi preso em flagrante.

Mais drogas são apreendidas dentro da residência

Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram uma quantidade diversificada de entorpecentes. Conforme informado pela Polícia Civil, foram apreendidos 192 tubos de cocaína, 240 embalagens de maconha, 75 frascos de lança-perfume e 25 comprimidos de ecstasy. Também foram encontrados haxixe, extratos e outros derivados de cannabis.

Segundo a corporação, somando os materiais individualizados nas duas diligências, foram apreendidas pelo menos 585 unidades de entorpecentes. A contagem não inclui os demais derivados de cannabis encontrados em diferentes embalagens.

Além das drogas, os agentes apreenderam uma balança de precisão, cadernos com anotações que, segundo a investigação, estariam relacionados à contabilidade do tráfico, aparelhos celulares e materiais que seriam utilizados na preparação e no fracionamento dos entorpecentes. Também foram encontradas diversas embalagens com inscrições relacionadas ao Comando Vermelho.

Investigação segue na Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, a quantidade e a variedade de drogas encontradas, juntamente com os materiais apreendidos, indicam uma estrutura que seria utilizada para armazenamento, preparação e comercialização de entorpecentes.

A corporação informou que a ação faz parte do trabalho de investigação e monitoramento realizado pela 127ª DP para identificar pontos de armazenamento e distribuição de drogas na Região dos Lagos.

A operação contou com a participação de policiais da 127ª DP e apoio operacional de agentes da 126ª DP. O material apreendido foi levado para a unidade policial, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária e realizados os procedimentos relacionados aos exames periciais.

Luiza Maria Alves Viana e Wendel Gonçalves de Aguiar Pita foram presos em flagrante e permanecem à disposição da Justiça. A prisão e as acusações serão analisadas no curso do processo, não representando, por si só, condenação definitiva.

O caso continua sendo acompanhado pelas autoridades policiais, que deverão dar prosseguimento aos procedimentos relacionados à investigação e à origem dos entorpecentes apreendidos durante a operação.