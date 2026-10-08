Luiza, Wendel e toda a droga apreendida foram levados para a 127ªDP - Polícia Civil

Luiza, Wendel e toda a droga apreendida foram levados para a 127ªDPPolícia Civil

Publicado 08/10/2026 18:04

Um caminhão abandonado no bairro Palmeiras, em Cabo Frio , levou a Polícia Civil a um imóvel apontado nas investigações como ponto de armazenamento de drogas. A ação aconteceu nesta quarta-feira (7) e terminou com um casal preso em flagrante e a apreensão de aproximadamente 585 itens de entorpecentes. A ocorrência foi registrada pela 127ª Delegacia de Polícia, em Armação dos Búzios, responsável pela investigação, com apoio da 126ª DP, de Cabo Frio.

A primeira etapa da investigação ocorreu na Rua Florença, onde os policiais localizaram o caminhão abandonado. Nas proximidades do veículo, os agentes encontraram Luiza Maria Alves Viana, de 21 anos. Dentro do caminhão, segundo a Polícia Civil, havia uma pochete com embalagens de cocaína, maconha e haxixe.

De acordo com a investigação, o caminhão era utilizado para esconder os entorpecentes. A partir desse material, os policiais chegaram até um imóvel que seria usado como local de armazenamento das drogas.

Drogas encontradas no imóvel

Durante as buscas na residência, Wendel Gonçalves de Aguiar Pita chegou ao endereço. Segundo a Polícia Civil, ele morava no local com Luiza e também foi preso.

No imóvel, os agentes encontraram 192 tubos de cocaína, 240 embalagens de maconha, 75 frascos de lança-perfume e 25 comprimidos de ecstasy. Também foram apreendidos haxixe, extratos e outros derivados de cannabis.

Além dos entorpecentes, a polícia encontrou materiais que, segundo a investigação, estariam relacionados à preparação e à embalagem das drogas. Entre os itens apreendidos estão uma balança de precisão, celulares e cadernos com anotações que seriam utilizados na contabilidade do tráfico.

Diversas embalagens encontradas pelos policiais tinham inscrições associadas ao Comando Vermelho.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de aproximadamente 585 itens de entorpecentes, considerando cocaína, maconha, haxixe, lança-perfume e ecstasy.

Casal foi autuado

Luiza Maria Alves Viana e Wendel Gonçalves de Aguiar Pita foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ocorrência foi encaminhada para a 127ª Delegacia de Polícia, em Armação dos Búzios, que conduz a investigação, com participação da 126ª DP, em Cabo Frio.

Segundo as informações da Polícia Civil, a investigação começou a partir da localização do caminhão abandonado e avançou após os agentes encontrarem os primeiros entorpecentes no veículo. A partir daí, os policiais chegaram ao imóvel onde estava armazenada a maior parte do material apreendido.

A reportagem tentou contato com a defesa dos dois envolvidos, mas não conseguiu localizá-la. O espaço permanece aberto para manifestação.