Em períodos de chuva intensa, o nível da água pode chegar a aproximadamente 40 centímetros. - Reprodução

Em períodos de chuva intensa, o nível da água pode chegar a aproximadamente 40 centímetros.Reprodução

Publicado 08/10/2026 17:50





Segundo a moradora Sônia Guimarães, os episódios de alagamento são recorrentes. Os moradores afirmam que já procuraram diferentes órgãos públicos em busca de uma solução para o problema. Em períodos de chuva intensa, o nível da água, segundo os relatos, pode chegar a aproximadamente 40 centímetros.



Os moradores também informaram que um processo administrativo teria sido aberto em setembro de 2025 e que existe um projeto na Secretaria de Obras para tentar solucionar a questão da drenagem. No entanto, segundo a denúncia, até o momento não teria sido realizada uma intervenção no local.



Muro apresenta inclinação e preocupa moradores Moradores do Condomínio Raio de Sol, localizado na Rua Peixe Agulha, no bairro Peró, em Cabo Frio , denunciam problemas causados por alagamentos que, segundo eles, ocorrem há mais de uma década. A situação, de acordo com os moradores, teria começado por volta de 2010 e agora estaria provocando impactos na estrutura de um muro localizado dentro do condomínio.Segundo a moradora Sônia Guimarães, os episódios de alagamento são recorrentes. Os moradores afirmam que já procuraram diferentes órgãos públicos em busca de uma solução para o problema. Em períodos de chuva intensa, o nível da água, segundo os relatos, pode chegar a aproximadamente 40 centímetros.Os moradores também informaram que um processo administrativo teria sido aberto em setembro de 2025 e que existe um projeto na Secretaria de Obras para tentar solucionar a questão da drenagem. No entanto, segundo a denúncia, até o momento não teria sido realizada uma intervenção no local.

Além dos alagamentos, a principal preocupação atualmente está relacionada a um muro que, segundo o síndico do condomínio, apresenta uma inclinação e teria sido considerado comprometido por um empreiteiro. O síndico do Condomínio Raio de Sol, afirmou que os moradores vêm buscando uma solução junto ao poder público há anos.



“Hoje o nosso pedido é quase um pedido de socorro”, afirmou o síndico.



Segundo ele, no passado chegou a ser aberto um processo junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro. De acordo com o relato, na ocasião teria sido determinada à Prefeitura de Cabo Frio a adoção de medidas para solucionar os problemas de alagamento no condomínio.



O síndico também afirmou que um processo administrativo foi aberto junto à Prefeitura e que um parecer técnico teria apontado a necessidade de obras para corrigir o sistema de coleta de água pluvial na Rua Peixe Agulha.



“Esse projeto está feito só aguardando o início dessas obras”, disse.



Ainda segundo ele, contatos com secretários, engenheiros e a Secretaria de Obras são realizados regularmente em busca de uma previsão para o início da intervenção.



Chuvas já provocaram prejuízos

Os moradores relatam que os alagamentos já causaram prejuízos materiais, principalmente em veículos. Em períodos de chuva forte, alguns moradores precisam retirar os carros do condomínio e levá-los para uma área mais alta, na tentativa de evitar danos.



A preocupação agora aumentou por causa do muro. Segundo o síndico, o excesso de água teria contribuído para o encharcamento do solo e comprometido a base da estrutura.



“A base dele cedeu e o muro está tombando inteiro”, afirmou.



Ainda segundo o síndico, existe uma casa do outro lado do muro que atualmente não estaria ocupada, mas haveria cães de segurança no imóvel. Ele demonstrou preocupação com a possibilidade de uma eventual queda da estrutura atingir os animais ou permitir que eles ultrapassem o local. A situação, segundo os moradores, representa uma preocupação tanto para quem vive no condomínio quanto para pessoas que circulam ou residem nas proximidades.



Bueiros também preocupam moradores

Além da situação dentro do condomínio, a equipe de reportagem esteve na Rua Peixe Agulha e registrou problemas relacionados à drenagem da via. Segundo os moradores, alguns bueiros estariam sem grades de proteção. Também foi relatada a presença de vegetação e sujeira nas proximidades, que poderiam ser levadas pela água durante chuvas fortes e contribuir para o entupimento dos pontos de drenagem.



Os moradores afirmam que o próprio síndico tem realizado a limpeza dos bueiros para tentar reduzir os impactos dos alagamentos. A preocupação aumenta diante da previsão de novas chuvas, já que, segundo os moradores, uma nova elevação do nível da água poderia agravar a situação do muro.



Prefeitura foi procurada

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio na tarde desta terça-feira, por volta das 16h, para questionar a situação do processo administrativo, a existência do projeto de drenagem, possíveis vistorias técnicas no local e a situação do muro.



Até o fechamento desta matéria, não havia sido encaminhado retorno. O espaço permanece aberto para manifestação da Prefeitura de Cabo Frio. Caso haja posicionamento sobre o caso, a informação será acrescentada à reportagem.



Enquanto aguardam uma solução, os moradores do Condomínio Raio de Sol afirmam que continuam buscando uma intervenção para o problema de drenagem e para a situação do muro, principalmente diante do risco de novos alagamentos durante períodos de chuva intensa.