Em períodos de chuva intensa, o nível da água pode chegar a aproximadamente 40 centímetros.Reprodução
Segundo a moradora Sônia Guimarães, os episódios de alagamento são recorrentes. Os moradores afirmam que já procuraram diferentes órgãos públicos em busca de uma solução para o problema. Em períodos de chuva intensa, o nível da água, segundo os relatos, pode chegar a aproximadamente 40 centímetros.
Os moradores também informaram que um processo administrativo teria sido aberto em setembro de 2025 e que existe um projeto na Secretaria de Obras para tentar solucionar a questão da drenagem. No entanto, segundo a denúncia, até o momento não teria sido realizada uma intervenção no local.
Muro apresenta inclinação e preocupa moradores
“Hoje o nosso pedido é quase um pedido de socorro”, afirmou o síndico.
Segundo ele, no passado chegou a ser aberto um processo junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro. De acordo com o relato, na ocasião teria sido determinada à Prefeitura de Cabo Frio a adoção de medidas para solucionar os problemas de alagamento no condomínio.
O síndico também afirmou que um processo administrativo foi aberto junto à Prefeitura e que um parecer técnico teria apontado a necessidade de obras para corrigir o sistema de coleta de água pluvial na Rua Peixe Agulha.
“Esse projeto está feito só aguardando o início dessas obras”, disse.
Ainda segundo ele, contatos com secretários, engenheiros e a Secretaria de Obras são realizados regularmente em busca de uma previsão para o início da intervenção.
Chuvas já provocaram prejuízos
A preocupação agora aumentou por causa do muro. Segundo o síndico, o excesso de água teria contribuído para o encharcamento do solo e comprometido a base da estrutura.
“A base dele cedeu e o muro está tombando inteiro”, afirmou.
Ainda segundo o síndico, existe uma casa do outro lado do muro que atualmente não estaria ocupada, mas haveria cães de segurança no imóvel. Ele demonstrou preocupação com a possibilidade de uma eventual queda da estrutura atingir os animais ou permitir que eles ultrapassem o local. A situação, segundo os moradores, representa uma preocupação tanto para quem vive no condomínio quanto para pessoas que circulam ou residem nas proximidades.
Bueiros também preocupam moradores
Os moradores afirmam que o próprio síndico tem realizado a limpeza dos bueiros para tentar reduzir os impactos dos alagamentos. A preocupação aumenta diante da previsão de novas chuvas, já que, segundo os moradores, uma nova elevação do nível da água poderia agravar a situação do muro.
Prefeitura foi procurada
Até o fechamento desta matéria, não havia sido encaminhado retorno. O espaço permanece aberto para manifestação da Prefeitura de Cabo Frio. Caso haja posicionamento sobre o caso, a informação será acrescentada à reportagem.
Enquanto aguardam uma solução, os moradores do Condomínio Raio de Sol afirmam que continuam buscando uma intervenção para o problema de drenagem e para a situação do muro, principalmente diante do risco de novos alagamentos durante períodos de chuva intensa.
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