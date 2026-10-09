Um homem de 28 anos, identificado pela Polícia Militar como Cassiano Wagner Soares da Fonseca, foi preso em Cabo Frio, após informações repassadas ao Disque Denúncia. A ação foi realizada por policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), vinculado ao 8º Comando de Policiamento de Área (CPA), durante uma diligência para verificar uma denúncia anônima. Segundo a corporação, o homem tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.
De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, os agentes foram até o local indicado para apurar a denúncia. Durante a verificação, a equipe identificou um indivíduo cuja atitude despertou suspeita e decidiu conferir sua identidade.
Para auxiliar no procedimento, os policiais utilizaram o aplicativo de reconhecimento facial do sistema da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM). A ferramenta apresentou uma correspondência de 90% de semelhança com os dados de Cassiano e gerou um alerta indicando a existência de uma ordem de prisão pendente.
Mandado foi confirmado na delegacia
Após o alerta emitido pelo sistema, o homem foi conduzido à delegacia para a confirmação dos dados. Segundo a Polícia Militar, os agentes consultaram o Portal da Segurança do Estado do Rio de Janeiro e o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As consultas confirmaram a identidade do homem e a existência do mandado de prisão nº 5004586-13.2021.8.19.0500.01.0002-09, relacionado ao crime de tráfico de drogas.
Com a confirmação da ordem judicial, foi registrado o cumprimento do mandado. O homem permaneceu inicialmente sob custódia na 127ª Delegacia de Polícia, em Armação dos Búzios. Posteriormente, conforme as informações divulgadas pela corporação, ele foi encaminhado a uma unidade da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro (SEPPENRJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.
Disque Denúncia auxiliou na localização
A ocorrência teve início a partir de informações encaminhadas à Polícia Militar por meio do Disque Denúncia. O serviço recebe relatos da população que podem contribuir para o trabalho das forças de segurança, inclusive na localização de pessoas com mandados de prisão em aberto.
Segundo a corporação, a combinação entre o monitoramento das informações recebidas e a verificação da identidade permitiu confirmar a existência da ordem judicial contra o homem. O reconhecimento facial foi utilizado como ferramenta auxiliar na identificação. A confirmação da identidade e do mandado, no entanto, ocorreu por meio de consultas aos sistemas oficiais de segurança e Justiça.
Como fazer denúncias anônimas
O Disque Denúncia do Rio de Janeiro recebe informações pelo telefone (21) 2253-1177. Também é possível encaminhar relatos pelo aplicativo Disque Denúncia RJ e pelo WhatsApp anonimizado, no mesmo número informado pelo serviço. A orientação é que informações sobre atividades suspeitas ou sobre pessoas procuradas pela Justiça sejam encaminhadas diretamente às autoridades, sem que o denunciante tente realizar abordagens por conta própria.
A reportagem tentou contato com a defesa de Cassiano Wagner Soares da Fonseca para solicitar um posicionamento sobre a prisão. O espaço segue aberto para manifestação.
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