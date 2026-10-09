127ª Delegacia de Armação dos Búzios - Reprodução

127ª Delegacia de Armação dos BúziosReprodução

Publicado 09/10/2026 18:01 | Atualizado 09/10/2026 18:27





De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, os agentes foram até o local indicado para apurar a denúncia. Durante a verificação, a equipe identificou um indivíduo cuja atitude despertou suspeita e decidiu conferir sua identidade.



Para auxiliar no procedimento, os policiais utilizaram o aplicativo de reconhecimento facial do sistema da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM). A ferramenta apresentou uma correspondência de 90% de semelhança com os dados de Cassiano e gerou um alerta indicando a existência de uma ordem de prisão pendente.



Mandado foi confirmado na delegacia Um homem de 28 anos, identificado pela Polícia Militar como Cassiano Wagner Soares da Fonseca, foi preso em Cabo Frio , após informações repassadas ao Disque Denúncia. A ação foi realizada por policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), vinculado ao 8º Comando de Policiamento de Área (CPA), durante uma diligência para verificar uma denúncia anônima. Segundo a corporação, o homem tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, os agentes foram até o local indicado para apurar a denúncia. Durante a verificação, a equipe identificou um indivíduo cuja atitude despertou suspeita e decidiu conferir sua identidade.Para auxiliar no procedimento, os policiais utilizaram o aplicativo de reconhecimento facial do sistema da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM). A ferramenta apresentou uma correspondência de 90% de semelhança com os dados de Cassiano e gerou um alerta indicando a existência de uma ordem de prisão pendente.

Após o alerta emitido pelo sistema, o homem foi conduzido à delegacia para a confirmação dos dados. Segundo a Polícia Militar, os agentes consultaram o Portal da Segurança do Estado do Rio de Janeiro e o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As consultas confirmaram a identidade do homem e a existência do mandado de prisão nº 5004586-13.2021.8.19.0500.01.0002-09, relacionado ao crime de tráfico de drogas.



Com a confirmação da ordem judicial, foi registrado o cumprimento do mandado. O homem permaneceu inicialmente sob custódia na 127ª Delegacia de Polícia, em Armação dos Búzios. Posteriormente, conforme as informações divulgadas pela corporação, ele foi encaminhado a uma unidade da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro (SEPPENRJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.



Disque Denúncia auxiliou na localização

A ocorrência teve início a partir de informações encaminhadas à Polícia Militar por meio do Disque Denúncia. O serviço recebe relatos da população que podem contribuir para o trabalho das forças de segurança, inclusive na localização de pessoas com mandados de prisão em aberto.



Segundo a corporação, a combinação entre o monitoramento das informações recebidas e a verificação da identidade permitiu confirmar a existência da ordem judicial contra o homem. O reconhecimento facial foi utilizado como ferramenta auxiliar na identificação. A confirmação da identidade e do mandado, no entanto, ocorreu por meio de consultas aos sistemas oficiais de segurança e Justiça.



Como fazer denúncias anônimas

O Disque Denúncia do Rio de Janeiro recebe informações pelo telefone (21) 2253-1177. Também é possível encaminhar relatos pelo aplicativo Disque Denúncia RJ e pelo WhatsApp anonimizado, no mesmo número informado pelo serviço. A orientação é que informações sobre atividades suspeitas ou sobre pessoas procuradas pela Justiça sejam encaminhadas diretamente às autoridades, sem que o denunciante tente realizar abordagens por conta própria.

A reportagem tentou contato com a defesa de Cassiano Wagner Soares da Fonseca para solicitar um posicionamento sobre a prisão. O espaço segue aberto para manifestação.