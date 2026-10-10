Zé Neto e Cristiano Foto: Reprodução
Zé Neto & Cristiano são confirmados no Réveillon 2027 de Cabo Frio
Dupla sertaneja será a primeira atração anunciada para a festa na Praia do Forte; programação também terá shows em Tamoios e queima de fogos
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Homem é condenado a 32 anos por morte de policial em Cabo Frio
Vitor Santos Maia, conhecido como Vitinho, foi condenado por homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de munições de uso restrito
Foragido por tráfico de drogas é preso após denúncia em Cabo Frio
Homem de 28 anos foi localizado pelo 25º BPM com auxílio de reconhecimento facial; mandado de prisão foi confirmado na delegacia
Veículo roubado é recuperado e homem é preso em Cabo Frio
BYD Yuan Pro foi localizado após alerta da Central de Monitoramento nas proximidades do Terminal Rodoviário Alexis Novellino
Três estabelecimentos são interditados durante fiscalização em Cabo Frio
Ação encontrou alimentos vencidos, falhas de segurança, problemas sanitários e ocupação irregular da área pública
Operação desfaz seis acampamentos irregulares nas dunas de Cabo Frio
Fiscalização nas praias do Forte e das Dunas utilizou drone para localizar estruturas e retirou materiais abandonados em áreas de preservação ambiental
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