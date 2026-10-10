Zé Neto e Cristiano - Foto: Reprodução

Zé Neto e Cristiano Foto: Reprodução

Publicado 10/10/2026 12:50

Quem pretende passar a virada do ano em Cabo Frio já tem a primeira atração confirmada. A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano foi anunciada como parte da programação do Réveillon 2027 do município. Os cantores vão se apresentar na Praia do Forte, na região central da cidade, para celebrar a chegada do novo ano. O anúncio foi feito pelo prefeito Dr. Serginho na manhã desta sexta-feira (9).

De acordo com a Prefeitura, a proposta é realizar o maior Réveillon da história do município, com vários dias de shows e atrações para diferentes públicos. A programação será distribuída entre a Praia do Forte e o distrito de Tamoios, onde também está prevista a tradicional queima de fogos.

Os demais artistas e os detalhes da festa ainda não foram divulgados. A expectativa é que novas atrações sejam anunciadas nos próximos dias.

Dupla tem sucessos conhecidos do sertanejo

Formada em 2011, Zé Neto & Cristiano ganhou projeção nacional e se consolidou no cenário da música sertaneja. Entre os sucessos da dupla estão “Largado às Traças”, “Notificação Preferida”, “Oi, Balde”, “Barulho do Foguete”, “Cadeira Cativa” e “Plano C”.

Em 2018, os cantores ampliaram a projeção com os projetos “Acústico” e “Esquece o Mundo Lá Fora”. Ao longo da carreira, também receberam indicações a premiações importantes da música, incluindo o Troféu Imprensa e o Grammy Latino.

A apresentação em Cabo Frio fará parte da programação de fim de ano, período em que a cidade costuma receber moradores de diferentes bairros e turistas que escolhem a Região dos Lagos para as festas.

Réveillon terá programação em dois pontos da cidade

Segundo a Prefeitura, os shows serão realizados na Praia do Forte e em Tamoios. A queima de fogos também está prevista para os dois locais.

Até o momento, não foram divulgados o calendário completo de apresentações, os horários dos shows nem informações detalhadas sobre a estrutura da festa.

Com a confirmação de Zé Neto & Cristiano, a programação do Réveillon 2027 começa a ser anunciada. A divulgação das próximas atrações deverá apresentar novos detalhes sobre a celebração da chegada do ano de 2027 no município.

Resumo: Zé Neto & Cristiano é a primeira atração confirmada do Réveillon 2027 de Cabo Frio. A festa terá shows na Praia do Forte e em Tamoios, além de queima de fogos nos dois pontos.