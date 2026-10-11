Jacaré de aproximadamente 1,5 metro é resgatado pelo Grupamento Ambiental - Foto: Reprodução

Jacaré de aproximadamente 1,5 metro é resgatado pelo Grupamento AmbientalFoto: Reprodução

Publicado 11/10/2026 14:14

Um jacaré de aproximadamente 1,5 metro foi resgatado pelo Grupamento Ambiental em uma área de mangue na Ilha do Japonês, em Cabo Frio . A presença do animal em um trecho com circulação de banhistas e crianças motivou a atuação dos agentes, que realizaram a captura e devolveram o réptil ao habitat natural.

Segundo informações do grupamento, a movimentação de pessoas nas proximidades foi um dos fatores considerados durante o atendimento. A operação teve como objetivo retirar o animal da área de circulação e reduzir o risco de aproximação entre os frequentadores e a espécie silvestre.

Durante o procedimento, os agentes observaram que o jacaré não possuía a pata dianteira esquerda. De acordo com as informações divulgadas, a lesão já apresentava cicatrização consolidada. A causa da perda do membro, no entanto, não foi informada.

Resgate ocorreu em área de mangue

A Ilha do Japonês é um dos pontos frequentados por moradores e turistas em Cabo Frio. A presença de visitantes em áreas próximas a manguezais e outros ambientes naturais pode resultar em encontros com animais silvestres que vivem nesses ecossistemas.

No caso registrado, o jacaré foi encontrado em uma área de mangue próxima a locais com circulação de pessoas. A equipe do Grupamento Ambiental realizou a captura e encaminhou o animal de volta ao ambiente natural.

Não foram divulgados detalhes sobre o ponto exato em que o jacaré foi encontrado, o horário da operação ou se houve necessidade de atendimento veterinário após o resgate. Também não há informações sobre a origem da lesão observada pelos agentes.

Como agir ao encontrar animais silvestres

A orientação é que moradores e visitantes mantenham distância ao encontrar jacarés ou outros animais silvestres. A aproximação, a tentativa de captura e o contato direto podem colocar em risco tanto as pessoas quanto os próprios animais.

Também é importante evitar cercar o animal, oferecer alimentos ou tentar conduzi-lo para outra área por conta própria. Essas atitudes podem provocar reações defensivas e dificultar o trabalho das equipes especializadas.

Em situações como essa, a recomendação é acionar os órgãos ambientais responsáveis e aguardar a chegada dos profissionais. O atendimento deve ser feito por equipes preparadas para realizar a captura com segurança e avaliar a necessidade de encaminhamento do animal.

O resgate na Ilha do Japonês reforça a importância de respeitar os espaços naturais e manter cuidados durante visitas a áreas de mangue. Esses ambientes abrigam diferentes espécies da fauna silvestre e exigem atenção dos frequentadores, especialmente em locais onde pessoas e animais podem circular próximos uns dos outros.

