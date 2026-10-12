Homem sendo levado para a 127ª DP de Cabo Frio. - Foto: Reprodução

Homem sendo levado para a 127ª DP de Cabo Frio.Foto: Reprodução

Publicado 12/10/2026 15:19

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (12), na comunidade Rainha da Sucata, no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio , após policiais militares apreenderem uma pistola calibre .45, munições e drogas. A ação foi realizada após uma denúncia de que criminosos estariam planejando um ataque contra integrantes de uma facção rival na localidade Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizaram buscas inicialmente na Ponta do Ambrósio, mas não encontraram suspeitos ou materiais relacionados à denúncia. Em seguida, os agentes seguiram para a comunidade Rainha da Sucata.

Suspeito tentou esconder a arma

No local, os policiais avistaram cerca de quatro homens na esquina das ruas Rouxinol e Marina. Com a aproximação das equipes, três deles fugiram. O quarto permaneceu no local e, conforme o relato policial, tentou esconder uma pistola debaixo da própria perna.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam a arma com oito munições intactas. Também foram encontrados 99 pinos de cocaína, oito papelotes de maconha, R$ 67 em dinheiro e um aparelho celular.

O homem foi encaminhado à delegacia, junto com todo o material apreendido, e permaneceu preso. De acordo com o registro policial, ele possui três anotações anteriores por tráfico de drogas.

A reportagem tentou contato com os envolvidos, mas não localizou representantes até a publicação. O espaço segue aberto para manifestações.