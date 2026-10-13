Pessoas sendo abordadas pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio Foto: Reprodução
Drone ajuda a flagrar sete pessoas usando drogas na Praia do Forte
Abordagens ocorreram em dois pontos da orla de Cabo Frio durante ação de fiscalização reforçada no feriado.
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Homem é preso com arma e drogas após plano de ataque em Cabo Frio
Polícia recebeu informações sobre possível ataque de criminosos da Rainha da Sucata contra rivais na Ponta do Ambrósio; arma, munições e drogas foram apreendidas em Monte Alegre.
Acidente entre moto e carro mata jovem e deixa outro ferido em Cabo Frio
Colisão aconteceu na noite de sábado (10), na Rodovia Amaral Peixoto, em Tamoios; Andrey morreu neste domingo (11), após ser socorrido
Tartaruga-cabeçuda de 1,5 metro é encontrada morta em Cabo Frio
Animal foi localizado na Praia do Forte neste sábado (10); Instituto Albatroz foi acionado para avaliar as possíveis causas da morte e realizar os procedimentos técnicos
Jacaré de 1,5 metro é resgatado na Ilha do Japonês, em Cabo Frio
Animal foi encontrado em área de mangue com circulação de banhistas e crianças; agentes identificaram uma lesão antiga em uma das patas
Zé Neto & Cristiano são confirmados no Réveillon 2027 de Cabo Frio
Dupla sertaneja será a primeira atração anunciada para a festa na Praia do Forte; programação também terá shows em Tamoios e queima de fogos
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