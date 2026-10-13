Pessoas sendo abordadas pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio - Foto: Reprodução

Pessoas sendo abordadas pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 13/10/2026 12:33 | Atualizado 13/10/2026 12:50

O monitoramento realizado por drones da Guarda Civil Municipal resultou na abordagem de sete pessoas flagradas utilizando substâncias ilícitas na Praia do Forte, em Cabo Frio , durante a tarde desta segunda-feira (12). A operação de fiscalização ocorreu em dois trechos com intensa movimentação de banhistas na orla marítima e integrou o plano de reforço do patrulhamento ostensivo executado pelas forças de segurança da cidade durante o feriado.

A identificação dos envolvidos foi possível a partir do uso da tecnologia de monitoramento aéreo, operada pelas equipes de inteligência em pontos estratégicos do litoral. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, três pessoas foram localizadas enquanto consumiam entorpecentes na área rochosa do Canto do Forte. Já as outras quatro pessoas foram flagradas com o equipamento de fiscalização na faixa de areia situada em frente à Duna Boa Vista.

Logo após a detecção das irregularidades por meio do sobrevoo dos aparelhos, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do Grupamento Operacional de Praia (GOP) foram acionados para efetuar as abordagens presenciais. Todos os sete indivíduos abordados na ação foram identificados como residentes de Cabo Frio e acabaram conduzidos pelas equipes municipais à sede da delegacia de polícia civil local para o registro da ocorrência e adoção dos procedimentos cabíveis previstos na legislação vigente.

Reforço na fiscalização e ordenamento da orla

A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública informou ainda que, durante a verificação dos dados pessoais junto aos sistemas policiais, foi constatado que um dos detidos possui histórico de passagem anterior pelo crime de tráfico de drogas. O órgão ressaltou que a existência do registro policial anterior não configura condenação definitiva ou imputação automática de nova prática do mesmo delito na ocorrência registrada nesta segunda-feira.

O consumo e a comercialização de substâncias entorpecentes em logradouros públicos, incluindo a faixa de areia das praias, são expressamente proibidos pela legislação e pelas normas de posturas municipais. As ações de patrulhamento com apoio tecnológico de drones e a presença de agentes terrestres fazem parte das medidas contínuas de ordenamento urbano, que buscam coibir infrações, combater atos ilícitos e garantir a segurança de moradores e turistas que frequentam a orla de Cabo Frio ao longo de todo o período festivo.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter detalhes sobre os procedimentos adotados, eventuais apreensões de materiais e o enquadramento jurídico final dos envolvidos na delegacia, além de buscar o posicionamento dos citados na ocorrência, e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para manifestações.