Serão oferecidos serviços do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) - Ascom

Serão oferecidos serviços do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam)Ascom

Publicado 13/10/2026 17:44

Cabo Frio terá duas ações voltadas à prevenção do câncer de mama e à saúde da mulher nesta semana. Nesta quarta-feira (14), moradoras poderão participar de uma programação gratuita de serviços sociais, orientações de saúde e atividades educativas no Shopping Unapark, em Unamar, a partir das 9h. Já entre quinta-feira (15) e sábado (17), o Shopping Park Lagos receberá o caminhão da Fundação Laço Rosa, com previsão de realizar cerca de 210 mamografias gratuitas. Para participar da segunda iniciativa, é necessário fazer o agendamento para mamografia pela internet

As duas iniciativas integram as ações de conscientização do Outubro Rosa e buscam ampliar o acesso das mulheres a informações, serviços e exames relacionados à prevenção e à identificação precoce do câncer de mama. Enquanto a atividade em Unamar reúne atendimentos das áreas de Saúde, Assistência Social e Políticas Públicas para as Mulheres, a unidade móvel instalada no Park Lagos terá foco na realização de mamografias.

Unamar terá atendimentos sociais e orientações de saúde

A programação desta quarta-feira será realizada no Shopping Unapark, em Unamar, com atividades divididas entre os períodos da manhã e da tarde. A partir das 9h, serão oferecidos serviços do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), Cadastro Único, orientações do Acessuas, atendimento relacionado ao sub-registro e suporte técnico com assistente social.

As equipes poderão orientar as participantes e realizar encaminhamentos de acordo com as demandas apresentadas. A proposta é reunir, em um mesmo local, serviços sociais e informações que facilitem o acesso das moradoras às políticas públicas.

A partir das 14h, a programação terá atividades relacionadas à saúde da mulher, incluindo orientações e encaminhamentos para exames preventivos e mamografia. Também serão oferecidos serviços de aferição da pressão arterial e medição da glicose.

A agenda prevê duas palestras. Às 14h, Carla Belídio, presidente da Amigas da Mama, falará sobre a conscientização do câncer de mama. Às 15h, uma profissional da Onkosol conduzirá outra atividade sobre prevenção e cuidados com a saúde feminina.

A programação será encerrada com atividades físicas e culturais. Às 15h30, o grupo Elas Dançam fará uma apresentação de carimbó. Na sequência, haverá um aulão de aeróbico.

A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Alexandra Codeço, destacou a importância de aproximar os serviços das moradoras de Unamar e dos bairros vizinhos. Já a secretária de Assistência Social, Camila Saraiva, ressaltou a integração entre as equipes municipais para acolher, orientar e encaminhar as mulheres conforme as necessidades de cada uma.

Caminhão fará mamografias gratuitas no Park Lagos

Entre os dias 15 e 17 de outubro, o Shopping Park Lagos receberá o Caminhão Mamógrafo da Fundação Laço Rosa. A unidade móvel ficará na Avenida Henrique Terra, nº 1700, no bairro Portinho, com atendimento das 10h às 18h. A previsão é realizar aproximadamente 210 exames gratuitos durante os três dias.

A iniciativa faz parte da campanha Cuidado em Movimento, que prevê levar o serviço a diferentes cidades brasileiras até fevereiro de 2027. A expectativa nacional é realizar mais de 10 mil exames gratuitos durante a mobilização.

O atendimento é voltado principalmente a mulheres a partir dos 40 anos que não tenham feito mamografia nos últimos 12 meses. Mulheres com menos de 40 anos também poderão realizar o exame, desde que apresentem indicação clínica.

Para participar, é necessário acessar o site www.cuidadoemmovimento.com.br e realizar o agendamento. A orientação é conferir os critérios de atendimento antes de comparecer ao local.

Unidade móvel terá espaço de acolhimento

Além dos exames, o projeto Cuidado em Movimento prevê atividades voltadas ao acolhimento das pacientes. A estrutura do caminhão conta com uma sala destinada a experiências de meditação. A partir de outubro, a iniciativa também prevê uma atividade de realidade virtual, com óculos de VR e um filme motivacional produzido especialmente para a campanha.

Voluntárias da Fundação Laço Rosa acompanham as ações, recepcionam as participantes e compartilham informações durante os atendimentos. Segundo Marcelle Medeiros, presidente da instituição, levar a unidade móvel a diferentes localidades é uma forma de facilitar o acesso à mamografia e reduzir barreiras enfrentadas por mulheres que precisam realizar o exame.

A unidade foi adaptada pela empresa Truckvan para funcionar de forma itinerante e recebeu identidade visual criada pela artista Di Couto. A ilustração apresenta um jardim colorido que representa diferentes fases da jornada oncológica e conceitos relacionados ao cuidado, ao acolhimento e à transformação.

Confira os locais, horários e serviços

A ação desta quarta-feira (14) será realizada no Shopping Unapark, em Unamar, Cabo Frio, a partir das 9h. Os atendimentos sociais ocorrerão pela manhã, enquanto as orientações de saúde, palestras e atividades físicas estão previstas para a tarde.

O caminhão da Fundação Laço Rosa ficará no Shopping Park Lagos, no Portinho, nos dias 15, 16 e 17 de outubro, das 10h às 18h. As mamografias serão gratuitas, mas dependem de agendamento prévio pelo site da campanha.

As duas iniciativas oferecem oportunidades de acesso a serviços e informações durante o Outubro Rosa. Para quem pretende realizar a mamografia na unidade móvel, a recomendação é verificar as condições de participação e garantir o agendamento antes de comparecer ao shopping.