Atleta cabo-friense Hayllan Lima com a bandeira do municipio em Chicago, nos Estados Unidos - Foto: Reprodução

Atleta cabo-friense Hayllan Lima com a bandeira do municipio em Chicago, nos Estados UnidosFoto: Reprodução

Publicado 13/10/2026 13:15

O corredor cabo-friense Hayllan Lima representou o município de Cabo Frio no cenário internacional ao concluir, no último domingo (11), a prestigiada Maratona de Chicago, realizada nos Estados Unidos. O atleta cruzou a linha de chegada carregando as bandeiras do Brasil e de sua cidade natal após percorrer os 42,195 quilômetros do trajeto, celebrando a conquista de sua primeira medalha em uma prova integrante do seleto grupo das World Marathon Majors.

A tradicional competição reuniu um contingente de mais de 55 mil corredores vindos de diversos países. Enfrentando temperaturas elevadas ao longo do percurso e disputando espaço em um pelotão de grande dimensão, o esportista completou a prova com o tempo oficial de 3 horas e 37 minutos. Com esse desempenho, Hayllan alcançou a 10.256ª colocação na classificação geral e o 1.776º lugar dentro de sua respectiva categoria de idade.

A participação no evento esportivo nos Estados Unidos marca o ponto de partida de um novo projeto pessoal do corredor, que visa disputar as principais etapas que compõem o circuito mundial das Abbott World Marathon Majors. O conjunto reúne algumas das maratonas mais imponentes e desejadas por praticantes de atletismo em todo o planeta.

Sonho realizado e preparação para novos desafios

Para alcançar a meta em solo norte-americano, o corredor enfrentou uma rotina intensa que envolveu meses de preparação física contínua. O planejamento de treinos incluiu o aumento gradual da rodagem semanal, exercícios específicos de ritmo de prova e corridas longas direcionadas a construir a resistência necessária para suportar o desgaste de uma maratona inteira.

Em declaração sobre a conquista, Hayllan expressou a satisfação em levar as referências de sua terra natal para o exterior, ressaltando que correr pelas ruas americanas representou o cumprimento de uma meta antiga e o início de um ciclo focado em novos desafios em outros países. O cabo-friense também fez parte de uma expressiva comitiva brasileira na competição, composta por cerca de 1.500 participantes vindos de várias regiões do Brasil.

Reconhecimento e apoio às iniciativas locais

Atuações de atletas da região em competições de alto rendimento no exterior costumam repercutir entre entusiastas do esporte local e reacender discussões sobre a importância do apoio institucional e do incentivo às modalidades individuais na Região dos Lagos.

A reportagem buscou contato com a Secretaria Municipal de Desporto e Lazer para verificar a existência de programas de apoio ou homenagens previstas para o atleta no retorno à cidade e aguarda posicionamento; o espaço permanece aberto para manifestações.