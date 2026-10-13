Atleta cabo-friense Hayllan Lima com a bandeira do municipio em Chicago, nos Estados UnidosFoto: Reprodução
Atleta de Cabo Frio disputa Maratona de Chicago nos EUA
Hayllan Lima concluiu os 42 km da prova e deu início ao desafio no circuito das maiores corridas de rua do mundo
Atleta de Cabo Frio disputa Maratona de Chicago nos EUA
Hayllan Lima concluiu os 42 km da prova e deu início ao desafio no circuito das maiores corridas de rua do mundo
Manobras de moto aquática perto de banhistas causam pânico em Cabo Frio
Veículo navegou em alta velocidade próximo a crianças na orla de Cabo Frio durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida
Drone ajuda a flagrar sete pessoas usando drogas na Praia do Forte
Abordagens ocorreram em dois pontos da orla de Cabo Frio durante ação de fiscalização reforçada no feriado.
Homem é preso com arma e drogas após plano de ataque em Cabo Frio
Polícia recebeu informações sobre possível ataque de criminosos da Rainha da Sucata contra rivais na Ponta do Ambrósio; arma, munições e drogas foram apreendidas em Monte Alegre.
Acidente entre moto e carro mata jovem e deixa outro ferido em Cabo Frio
Colisão aconteceu na noite de sábado (10), na Rodovia Amaral Peixoto, em Tamoios; Andrey morreu neste domingo (11), após ser socorrido
Tartaruga-cabeçuda de 1,5 metro é encontrada morta em Cabo Frio
Animal foi localizado na Praia do Forte neste sábado (10); Instituto Albatroz foi acionado para avaliar as possíveis causas da morte e realizar os procedimentos técnicos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.