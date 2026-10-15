Pousada da Terceira Idade Sonho Meu, localizada na Avenida Excelsior, no bairro Jardim ExcelsiorFoto: Reprodução
Idosa de 84 anos é encontrada morta em piscina de pousada em Cabo Frio
Corpo foi localizado por cuidadoras no início da manhã na Pousada Sonho Meu, no bairro Jardim Excelsior
Motociclista é atingido por caminhão em Cabo Frio
Acidente ocorreu em frente ao supermercado Assaí, no bairro São Cristóvão; imagens mostram a vítima caída após a colisão
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Atividades físicas na praia marcam o Movimento Pela Vida em Cabo Frio
Iniciativa voltada para a melhor idade reúne exercícios na areia e na água nesta sexta-feira na orla do município
Prefeitura intensifica fiscalizações ambientais em Cabo Frio
Ações identificaram vandalismo em placas e veículos estacionados sobre vegetação protegida durante período de feriado
Homem é preso após disparar arma no Boulevard Canal em Cabo Frio
Acusado foi localizado na BR-101 pela PRF após ser identificado pelas câmeras do sistema de monitoramento municipal
Guarda-vidas resgatam jovem em área de pedras na Praia do Forte
Vítima passou mal em local de difícil acesso e precisou de apoio de moto aquática para ser retirada da orla de Cabo Frio
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