Pousada da Terceira Idade Sonho Meu, localizada na Avenida Excelsior, no bairro Jardim Excelsior - Foto: Reprodução

Pousada da Terceira Idade Sonho Meu, localizada na Avenida Excelsior, no bairro Jardim ExcelsiorFoto: Reprodução

Publicado 15/10/2026 18:39 | Atualizado 15/10/2026 19:21

Uma idosa com idade estimada em 84 anos foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (15) no interior da piscina da Pousada da Terceira Idade Sonho Meu, estabelecimento voltado para o público idoso situado na Avenida Excelsior, no bairro Jardim Excelsior, em Cabo Frio . A ocorrência mobilizou órgãos de segurança e de perícia técnica do município para dar início aos procedimentos de apuração dos fatos.

De acordo com as primeiras informações apuradas sobre a dinâmica do caso, a idosa teria caído na piscina durante o período da madrugada. Funcionárias e cuidadoras do espaço só notaram a ausência da hóspede no início da manhã, momento em que avistaram o corpo da vítima boiando sobre a água e acionaram os serviços de emergência para a prestação de socorro.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio foram acionadas e compareceram à pousada na manhã desta quinta-feira para realizar a perícia técnica no local da ocorrência e efetuar a remoção do corpo. Até a publicação desta matéria, as autoridades policiais e os peritos do IML não divulgaram detalhes oficiais sobre a causa mortis conclusiva nem a identificação formal e idade exata da vítima.

Apuração sobre segurança e protocolos de vigilância

O episódio gera questionamentos em relação às normas de segurança interna da pousada, como a existência de barreiras físicas ao redor da área de banho, travamento de acessos no período noturno e o cumprimento dos protocolos de vigilância exigidos para hospedagens e ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos). Não há, contudo, relatórios oficiais conclusivos da polícia que apontem as circunstâncias exatas da queda ou a existência de negligência de cuidados.

Os laudos periciais emitidos pelo IML e o levantamento de campo realizado pela Polícia Civil deverão esclarecer se a vítima sofreu algum mal súbito antes de cair na água ou se o óbito ocorreu por afogamento após o impacto. O caso deverá ser registrado e investigado pela 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), responsável pelo inquérito.

A reportagem tentou contato com a administração da Pousada da Terceira Idade Sonho Meu para obter esclarecimentos sobre os protocolos de segurança do estabelecimento, os cuidados adotados durante o horário noturno e a assistência prestada à família da vítima, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria; o espaço permanece aberto para livre manifestação.