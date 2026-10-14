Trabalhadores realizam reparos em área ambiental de Cabo Frio - Foto: Secom

Trabalhadores realizam reparos em área ambiental de Cabo FrioFoto: Secom

Publicado 14/10/2026 16:23 | Atualizado 14/10/2026 16:43

A Prefeitura Municipal de Cabo Frio intensificou, desde a última sexta-feira (9), as operações de manutenção, reparo estrutural e fiscalização ostensiva em praias e pontos turísticos com o objetivo de preservar áreas de proteção ambiental e assegurar o ordenamento urbano durante a Semana do Saco Cheio. Durante as vistorias realizadas por agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, foram constatados diversos atos de vandalismo contra equipamentos públicos de sinalização, além de veículos estacionados de forma irregular sobre vegetação nativa.

Na Ilha do Japonês, um dos principais atrativos ecológicos do município, as equipes identificaram placas educativas quebradas, arrancadas ou danificadas, além de mourões de proteção removidos. Os materiais foram prontamente substituídos e recolocados para restabelecer a sinalização de restrição de acesso e a delimitação dos ecossistemas sensíveis. Entre as estruturas recuperadas pelos agentes, destaca-se a placa instalada na entrada da Ilha, que alerta sobre a proibição expressa do estacionamento de automóveis em zonas de vegetação nativa.

Durante o patrulhamento na mesma localidade, fiscais ambientais flagraram veículos parados diretamente sobre áreas de preservação que estavam devidamente cercadas e sinalizadas. As placas informativas dispostas ao longo desses trechos orientam frequentadores sobre a importância da conservação da restinga e dos manguezais, proíbem o descarte inadequado de lixo e detalham as penalidades administrativas e criminais previstas na legislação ambiental aplicável aos infratores.

Recuperação de estruturas e intervenções irregulares em lagoa

O trabalho de restauração das estruturas físicas também se estendeu à Praia das Palmeiras, onde as equipes atuaram no reestabelecimento dos limites de proteção das áreas verdes. Ao todo, foram reinstalados cerca de 15 painéis sinalizadores e 10 mourões de madeira. Ao longo das inspeções no local, os fiscais também recolheram volumes de resíduos sólidos descartados de maneira irregular em meio à vegetação local.

Outra ocorrência de gravidade foi registrada na Lagoa do Meio, situada no bairro Foguete. No local, os agentes ambientais constataram danos provocados à estrutura do sistema de drenagem decorrentes de uma intervenção não autorizada, realizada para forçar o escoamento direto da água do manancial em direção ao oceano. O secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Dias, ressaltou o impacto negativo das infrações encontradas e garantiu a continuidade das operações municipais.

De acordo com o titular da pasta, o vandalismo de placas e a ocupação indevida de superfícies protegidas comprometem diretamente a integridade dos recursos naturais do município. O secretário afirmou que as equipes de fiscalização permanecerão em campo de forma contínua durante todo o período festivo para realizar a manutenção das estruturas, orientar visitantes e lavrar autos de infração quando necessário.

A reportagem buscou contato com a Polícia Civil e com os órgãos ambientais competentes para verificar se os responsáveis pelos atos de vandalismo e pelas intervenções irregulares foram identificados e autuados, e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para esclarecimentos.