Neymar Jr. reagiu ao vídeo com um emoji de risada, o que provocou repercussão negativa nas redes sociais - Divulgação

Neymar Jr. reagiu ao vídeo com um emoji de risada, o que provocou repercussão negativa nas redes sociaisDivulgação

Publicado 18/10/2026 16:13

Internautas criticaram o jogador Neymar Jr., neste sábado (17), após ele reagir com um emoji de gargalhada a uma publicação que zombava de uma mulher durante uma manifestação em homenagem à Marielle Franco . Em março de 2018, a vereadora e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros no Estácio, bairro da região central do Rio.

O vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma mulher não identificada segurando um cartaz durante o protesto, enquanto os participantes entoam o lema "Marielle, presente". A expressão se tornou uma forma de homenagear a vereadora e Anderson após os assassinatos.

Em seguida, o vídeo congela na imagem da manifestante, sobre a qual aparecem os dizeres: "Marielle, presente. Prestobarba, ausente". Na sequência, o deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro Rafael Satiê (PL) debocha da aparência da manifestante.

"É muito cabelo no suvaco dessa garota, cara. Que loucura!", afirma o deputado federal eleito. Nos comentários, Neymar Jr. reagiu com um emoji de risada. Internautas criticaram a atitude do jogador e repercutiram a interação nas redes sociais.

"Que caráter deplorável. Trai a esposa, sonega impostos e promove apostas. Acha que tem o direito de zombar de alguém! A única coisa que você tem é dinheiro! Fracassado! Repugnante!", escreveu uma mulher na rede social X.

"Realmente, ele não presta em nada, nem como homem, muito menos como jogador de futebol, que só dança no campo!", escreveu outro internauta. "Tinha que ser o joelho de paçoca", ironizou um usuário.

Assassinato de Marielle Franco

Marielle foi assassinada na noite de 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, Região Central do Rio. A parlamentar, que estava acompanhada do motorista Anderson Gomes, de 39 anos, e da assessora Fernanda Chaves, de 43, voltavam de um evento de mulheres negras na Rua dos Inválidos, na Lapa.



O carro onde Marielle estava passava pela Rua Joaquim Palhares, próximo a Praça da Bandeira, quando um automóvel, modelo Chevrolet Cobalt, na cor prata, emparelhou com seu veículo. Em seguida, foram feitos nove disparos. Quatro deles atingiram Marielle, sendo três na cabeça e um no pescoço. Já Anderson foi atingido por três disparos nas costas. Ambos morreram dentro do carro. A assessora ficou ferida por estilhaços.

As investigações apontaram os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão como mandantes do crime. O ex-policial militar Ronnie Lessa foi identificado como autor dos disparos, enquanto Élcio de Queiroz dirigiu o veículo utilizado no ataque.

Também foram condenados Ronald Paulo Alves Pereira, por monitorar a rotina de Marielle, Rivaldo Barbosa, por envolvimento no planejamento do crime, e Robson Calixto Fonseca, por participação no esquema. Em fevereiro de 2026, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou os cinco réus apontados como envolvidos no planejamento e na execução do assassinato.