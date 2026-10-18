Flávio Bolsonaro diz que Brasil está sem presidente em ato em São Paulo





"Hoje eu quero vocês na televisão assistindo ao debate meu com o Lula, onde eu vou ter a oportunidade de esfregar os crimes que ele cometeu contra a nossa nação ao vivo", disse Flávio, em referência a acusações contra o adversário.



Na sequência, Flávio afirmou que o País está sem comando e manifestou confiança em sua vitória no segundo turno. "O Brasil está sem presidente, mas é por pouco tempo, porque Flávio Bolsonaro está chegando e o Brasil vencer", disse. O senador encerrou o discurso repetindo o lema "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". Durante sua fala, também beijou sua mulher, Fernanda Bolsonaro e dirigiu elogios para ela em cima do carro de som.



Também participaram do ato o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), a coordenadora do núcleo econômico da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques, o senador eleito por São Paulo André do Prado (PL), o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL). candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) indicou que pretende partir para o confronto direto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate televisivo desta noite, promovido pela Band e Estadão. Em um breve discurso durante o ato "Bloquinho do 22", realizado neste domingo, 18, na Avenida Paulista, em São Paulo, o senador afirmou que pouparia a voz para o encontro e pediu aos apoiadores que acompanhassem a transmissão pela televisão."Hoje eu quero vocês na televisão assistindo ao debate meu com o Lula, onde eu vou ter a oportunidade de esfregar os crimes que ele cometeu contra a nossa nação ao vivo", disse Flávio, em referência a acusações contra o adversário.Na sequência, Flávio afirmou que o País está sem comando e manifestou confiança em sua vitória no segundo turno. "O Brasil está sem presidente, mas é por pouco tempo, porque Flávio Bolsonaro está chegando e o Brasil vencer", disse. O senador encerrou o discurso repetindo o lema "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". Durante sua fala, também beijou sua mulher, Fernanda Bolsonaro e dirigiu elogios para ela em cima do carro de som.Também participaram do ato o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), a coordenadora do núcleo econômico da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques, o senador eleito por São Paulo André do Prado (PL), o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL).

Ato na Paulista

O candidato à Presidência participou neste domingo, 18, de um ato de campanha na Avenida Paulista, apelidado de "Bloco do 22". Desde as 9h, apoiadores de Flávio já estavam reunidos no cruzamento da Avenida Paulista com a Alameda Ministro Rocha Azevedo.



Dois trios elétricos tocaram uma série de funks e músicas chiclete de apoio ao candidato, repetindo 22. "Com 22 eu tô fechado, é 22 o ‘fi’ do Bolsonaro", dizia um dos jingles, enquanto o público dançava reproduzindo o número com as mãos.



Flávio e seus aliados chegaram por volta das 11h. O candidato à presidência subiu no trio acompanhado do deputado federal reeleito Nikolas Ferreira, mais votado da história do Brasil.



Também estão presentes os senadores eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), o governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).



Às 11h15, trios elétricos partiram em direção ao Masp, enquanto Flávio e seus aliados dançavam ao som dos jingles.



De cima do trio, Flávio e seus aliados insuflaram o público fazendo erguendo as mãos para o ar e fazendo passos de funk. Com o veiculo em movimento, ele disparou fogos de artifício para o alto.



Nikolas ficou responsável por tentar organizar a multidão, pedindo que as pessoas abrissem caminho para a passagem dos carros de som. Enquanto tentava conter o tumulto, deu um chute em um boneco de Lula e puxou gritos contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.



"Ano que vem, o Flávio não vai indicar quatro ministro do Supremo, vai indicar cinco. Porque nós vamos ‘impeachmar’ Alexandre de Moraes", afirmou Nikolas, dando início a um coro de "Fora Moraes".

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