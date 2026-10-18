O Amazonas registrou 705 focos de calor somente no dia de ontemMichael Dantas / AFP
Quatro ministros desembarcam em Manaus para reforçar combate a incêndios
Representantes do Governo Federal foram enviados ao Amazonas para coordenar ações de controle de incêndios e da crise de fumaça na capital do estado
Morre Benito di Paula, grande nome da música popular brasileira
Assessoria de imprensa do músico informou que ele tratava um câncer há cerca de um ano
Master pagava R$ 10 milhões por ano à CNN, diz reportagem
Mensagens também apontam tentativa de combinar perguntas para entrevista e negociações
Neymar recebe críticas após rir de vídeo que zomba de manifestante
Imagens mostram deboche à aparência de mulher durante protesto que homenageou a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 no Rio
Lula e Flávio Bolsonaro se enfrentam em debate a uma semana do 2º turno
Primeira disputa acontece neste domingo (18), às 20h, pela TV Bandeirantes; o dia foi marcado por manifestações de apoio a ambos os candidatos em todo país
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Eleitor sem biometria pode votar no segundo turno das eleições
Quem não fez o cadastro pode apresentar documento oficial com foto no próximo domingo, 25 de outubro
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