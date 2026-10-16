Flávio Bolsonaro almoçou com executivos da Globo nesta sexta, antes de sabatina na emissora, revelou colunista - Reprodução/TV Celular

Flávio Bolsonaro almoçou com executivos da Globo nesta sexta, antes de sabatina na emissora, revelou colunistaReprodução/TV Celular

Publicado 16/10/2026 19:01 | Atualizado 16/10/2026 20:41

O senador Flávio Bolsonaro (PL) , candidato à Presidência da República, almoçou com integrantes da cúpula da TV Globo nesta sexta-feira (16), horas antes de participar da sabatina do Jornal Nacional. A informação foi publicada pela coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles.





Ainda de acordo com a publicação, este foi o segundo almoço do senador com dirigentes da emissora. O primeiro teria ocorrido antes do início oficial da campanha eleitoral, como parte de uma agenda de visitas de Flávio a grandes veículos de comunicação.



A reunião ocorreu no mesmo dia em que o candidato participa da entrevista no Jornal Nacional, conduzida pela jornalista Renata Lo Prete.



Segundo a coluna de Igor Gadelha, auxiliares de Lula afirmaram que o presidente não teria sido convidado para um almoço com os executivos da emissora.



A reportagem procurou as assessorias da TV Globo e de Flávio Bolsonaro para confirmar as informações sobre o encontro. Em nota, a emissora confirmou o fato e disse que "o encontro não contou com a presença de lideranças do Jornalismo". Segundo a coluna, o encontro ocorreu na sede da emissora, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e reuniu os principais executivos da Globo. Flávio estava acompanhado do senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador-geral de sua campanha presidencial, e de um assessor de imprensa.Ainda de acordo com a publicação, este foi o segundo almoço do senador com dirigentes da emissora. O primeiro teria ocorrido antes do início oficial da campanha eleitoral, como parte de uma agenda de visitas de Flávio a grandes veículos de comunicação.A reunião ocorreu no mesmo dia em que o candidato participa da entrevista no Jornal Nacional, conduzida pela jornalista Renata Lo Prete. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Flávio no segundo turno, foi sabatinado na quinta-feira (15). Segundo a coluna de Igor Gadelha, auxiliares de Lula afirmaram que o presidente não teria sido convidado para um almoço com os executivos da emissora.A reportagem procurou as assessorias da TV Globo e de Flávio Bolsonaro para confirmar as informações sobre o encontro. Em nota, a emissora confirmou o fato e disse que "o encontro não contou com a presença de lideranças do Jornalismo".

Ainda segundo a Globo, Flávio Bolsonaro foi recebido pelo presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e pelo vice-presidente de Relações Institucionais, Paulo Tonet. "Pedidos de visitas institucionais são parte da rotina de todos os executivos de empresas de mídia, sendo usual que candidatos a cargos eletivos façam encontros de cortesia", disse a emissora em nota.

Já Flávio Bolsonaro não respondeu aos questionamentos da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.