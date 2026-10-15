Douglas Ruas (PL) é o novo governador do Rio de Janeiro - Leonardo Brito/Agência O Dia

Douglas Ruas (PL) é o novo governador do Rio de JaneiroLeonardo Brito/Agência O Dia

Publicado 15/10/2026 16:28

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou, por unanimidade, a eleição de Douglas Ruas (PL) para o governo do estado em primeiro turno. A decisão foi tomada pelo plenário da Corte nesta quinta-feira (15), após a retotalização dos votos realizada no último sábado (10).





Com a exclusão dos 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ruas passou a reunir 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para garantir a vitória sem a necessidade de um segundo turno.



Na votação original, realizada em 4 de outubro, Douglas Ruas havia recebido 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD) ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos, ou 42,76%. Garotinho terminou em terceiro, com 274.411 votos, mas disputava a eleição com o registro sob análise da Justiça Eleitoral.



O TSE determinou a anulação e a exclusão dos votos de Garotinho da contagem. Após a recontagem, o percentual de Ruas ultrapassou a marca de 50%, levando o TRE-RJ a reconhecê-lo como governador eleito. LEIA MAIS: PSD recorre ao STF para tentar reabrir segundo turno no Rio Com a exclusão dos 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ruas passou a reunir 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para garantir a vitória sem a necessidade de um segundo turno.Na votação original, realizada em 4 de outubro, Douglas Ruas havia recebido 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD) ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos, ou 42,76%. Garotinho terminou em terceiro, com 274.411 votos, mas disputava a eleição com o registro sob análise da Justiça Eleitoral.O TSE determinou a anulação e a exclusão dos votos de Garotinho da contagem. Após a recontagem, o percentual de Ruas ultrapassou a marca de 50%, levando o TRE-RJ a reconhecê-lo como governador eleito.





Com a exclusão desses votos da base de cálculo, Douglas Ruas passou de 49,27% para 50,88% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD), segundo colocado na votação, passou de 42,76% para 44,16%.



Pela legislação eleitoral, é eleito em primeiro turno o candidato a governador que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, sem considerar os votos brancos e nulos. Foi esse critério que levou à proclamação do resultado após a retotalização.



De acordo com o TRE-RJ, o relatório oficial de resultado da totalização ficou disponível na Secretaria Judiciária do tribunal durante três dias para consulta de partidos políticos, federações e coligações interessadas. Nesse período, não houve reclamações apresentadas à Comissão Apuradora.



A homologação do resultado pelo plenário encerra a etapa de confirmação da totalização dos votos no âmbito do tribunal regional. A disputa sobre a necessidade de um segundo turno havia sido motivada pela mudança no percentual de votos válidos após a decisão do TSE envolvendo a candidatura de Garotinho. A homologação confirmou o resultado da retotalização realizada no último sábado (10), na sede do tribunal, no Centro. O procedimento ocorreu após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirmou o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) e determinou que os 274.411 votos recebidos por ele fossem considerados nulos para o cálculo do percentual de votos válidos.Com a exclusão desses votos da base de cálculo, Douglas Ruas passou de 49,27% para 50,88% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD), segundo colocado na votação, passou de 42,76% para 44,16%.Pela legislação eleitoral, é eleito em primeiro turno o candidato a governador que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, sem considerar os votos brancos e nulos. Foi esse critério que levou à proclamação do resultado após a retotalização.De acordo com o TRE-RJ, o relatório oficial de resultado da totalização ficou disponível na Secretaria Judiciária do tribunal durante três dias para consulta de partidos políticos, federações e coligações interessadas. Nesse período, não houve reclamações apresentadas à Comissão Apuradora.A homologação do resultado pelo plenário encerra a etapa de confirmação da totalização dos votos no âmbito do tribunal regional. A disputa sobre a necessidade de um segundo turno havia sido motivada pela mudança no percentual de votos válidos após a decisão do TSE envolvendo a candidatura de Garotinho.

PSD recorre ao STF para tentar reabrir segundo turno



Apesar da proclamação do resultado pelo TRE-RJ, o PSD ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma nova ação para tentar restabelecer o segundo turno da eleição. O partido pede uma liminar para suspender os efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou os 274.411 votos de Anthony Garotinho.

A legenda questiona a retirada retroativa desses votos da base de cálculo da maioria absoluta e argumenta que a anulação posterior da votação não deveria, por si só, modificar a regra que determinou a realização de uma segunda etapa. O pedido ainda depende de análise do Supremo. Até que uma decisão judicial altere o resultado, permanece válida a proclamação de Douglas Ruas como governador eleito no primeiro turno.



A cerimônia de diplomação dos eleitos está marcada para 18 de dezembro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Quem é o governador eleito?





Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas entrou oficialmente na disputa pelo governo estadual como candidato do PL em julho. Durante a campanha, buscou se apresentar como uma alternativa de renovação política, mantendo proximidade com o grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao senador Flávio Bolsonaro.



Ruas iniciou sua trajetória na administração pública em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Foi subsecretário de Trabalho entre 2017 e 2018 e superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) entre 2019 e 2020. Em 2021, assumiu a Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, cargo que ocupou até 2022.



Naquele ano, foi eleito deputado estadual com 175.977 votos, a segunda maior votação para a Alerj. Em setembro de 2023, licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria de Estado das Cidades, onde permaneceu até março de 2026. Depois, retornou ao Legislativo estadual.



Em abril de 2026, foi eleito presidente da Alerj com 44 votos favoráveis. Formado em Direito pela Universidade Estácio de Sá, também tem pós-graduação em Gestão Pública pela instituição. Antes de ingressar na política, atuou como servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.



Quem é a vice eleita?



Eleita em 2024, Fernanda estava no primeiro mandato como vereadora de Niterói. Católica e alinhada ao conservadorismo, tem como principais bandeiras a defesa da família, a segurança pública e os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). Ao longo da atuação política, também deu declarações polêmicas e esteve à frente de projetos relacionados às suas pautas.



Antes de conquistar um mandato eletivo, ela atuou na organização partidária e se tornou a primeira presidente do PL Mulher em Niterói. Na função, participou de ações de filiação e de mobilização feminina para ampliar a presença de mulheres na política. Devido ao seu posicionamento, se tornou amiga próxima de Michele Bolsonaro, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro e recém-eleita senadora.



A vereadora também se identifica como mãe atípica. Seu filho, de 16 anos, está no espectro autista, experiência que, segundo ela, está relacionada à defesa de políticas públicas para pessoas com TEA e seus familiares.