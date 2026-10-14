Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) concorrem à Presidência e estão empatados tecnicamente - Montagem com imagens da Agência Brasil

Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) concorrem à Presidência e estão empatados tecnicamenteMontagem com imagens da Agência Brasil

Publicado 14/10/2026 18:18





Para 91% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva, enquanto 9% afirmam que ainda podem mudar de ideia. Indecisos somam 1%. Já os que declaram voto em branco ou nulo, ou dizem que não pretendem votar, representam 9%.



A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. Flávio Bolsonaro aparece com 54%, enquanto Lula registra 53%.



A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-08729/2026. A primeira pesquisa Quaest sobre a disputa presidencial no segundo turno , divulgada nesta quarta-feira (14), mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto, contra 44% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.Para 91% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva, enquanto 9% afirmam que ainda podem mudar de ideia. Indecisos somam 1%. Já os que declaram voto em branco ou nulo, ou dizem que não pretendem votar, representam 9%.A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. Flávio Bolsonaro aparece com 54%, enquanto Lula registra 53%.A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-08729/2026.

Pesquisa PoderData

Flávio Bolsonaro tem 51% das intenções de votos válidos no segundo turno da eleição presidencial e o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem 49%, segundo pesquisa PoderData/AYA divulgada nesta terça-feira (13). Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerada a margem de erro de 1,8 ponto porcentual, para mais ou para menos.

Na rodada anterior, publicada na última quinta-feira (8), Flávio tinha 53% e Lula, 47%. A diferença numérica entre os candidatos caiu de 6 para 2 pontos porcentuais. O cálculo dos votos válidos exclui brancos, nulos e indecisos.



Considerado o total de entrevistados, Flávio registra 48% e Lula, 46%, ante 49% e 44%, respectivamente. Brancos e nulos permanecem em 5%, e 2% não sabem em quem votar. Os percentuais estão sujeitos a arredondamento.



Esta é a segunda pesquisa nacional do instituto realizada após o primeiro turno, em 4 de outubro. Na votação, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos e Lula, 45,16%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



O PoderData, em parceria com a AYA Bancah, realizou 3.000 entrevistas por telefone, entre 10 e 12 de outubro, em 686 municípios das 27 unidades da Federação. O nível de confiança é de 95%, e o registro no TSE é BR-01209/2026.

Pesquisa BTG/Pactual



Flávio Bolsonaro tem 48% das intenções de voto e o presidente e Lula tem 45%, segundo a primeira pesquisa BTG/Nexus do segundo turno, divulgada nesta terça-feira. Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerada a margem de erro de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Na pesquisa, os que dizem que não irão votar em nenhum dos dois candidatos, ou votarão branco/nulo somam 5%. Os que não sabem ou não responderam são 2%. Considerados apenas os votos válidos, com exclusão dessas respostas, Flávio registra 52% e Lula, 48%.



Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Flávio tem 46% e Lula, 44%, também em empate técnico. Nenhum, branco e nulo somam 5%, e 4% não sabem ou não responderam.



A Nexus entrevistou 2.002 eleitores por telefone, entre 10 e 12 de outubro, a pedido do banco BTG Pactual. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07997/2026.