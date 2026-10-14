Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) concorrem à Presidência e estão empatados tecnicamenteMontagem com imagens da Agência Brasil
Para 91% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva, enquanto 9% afirmam que ainda podem mudar de ideia. Indecisos somam 1%. Já os que declaram voto em branco ou nulo, ou dizem que não pretendem votar, representam 9%.
A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. Flávio Bolsonaro aparece com 54%, enquanto Lula registra 53%.
A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-08729/2026.
Pesquisa PoderData
Considerado o total de entrevistados, Flávio registra 48% e Lula, 46%, ante 49% e 44%, respectivamente. Brancos e nulos permanecem em 5%, e 2% não sabem em quem votar. Os percentuais estão sujeitos a arredondamento.
Esta é a segunda pesquisa nacional do instituto realizada após o primeiro turno, em 4 de outubro. Na votação, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos e Lula, 45,16%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O PoderData, em parceria com a AYA Bancah, realizou 3.000 entrevistas por telefone, entre 10 e 12 de outubro, em 686 municípios das 27 unidades da Federação. O nível de confiança é de 95%, e o registro no TSE é BR-01209/2026.
Pesquisa BTG/Pactual
Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Flávio tem 46% e Lula, 44%, também em empate técnico. Nenhum, branco e nulo somam 5%, e 4% não sabem ou não responderam.
A Nexus entrevistou 2.002 eleitores por telefone, entre 10 e 12 de outubro, a pedido do banco BTG Pactual. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07997/2026.
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