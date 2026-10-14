Nunes Marques considerou que a resolução eleitoral prevê a reexibição da propaganda quando houver problemas técnicosValter Campanato / Agência Brasil
A decisão atende a pedido do PL. Nunes Marques considerou que a resolução eleitoral prevê a reexibição da propaganda quando houver problemas técnicos de responsabilidade das emissoras e destacou que a medida é necessária para preservar a isonomia na disputa.
Em nota divulgada nesta terça-feira (13), o TSE informou que a falha ocorreu devido a um problema técnico no pool de mídias. A estrutura é a responsável por centralizar o recebimento dos materiais da propaganda eleitoral gratuita.
Segundo a nota, os áudios das propagandas para o cargo de presidente da República "não foram carregados", mas houve tempo hábil para a correção do problema antes da segunda propaganda, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Flávio reclamou de falha
"Hoje, pela primeira vez na história de uma campanha presidencial, o meu programa eleitoral foi transmitido sem som. É isso mesmo, mudo", disse Flávio. "Você acredita em coincidência? Cara, não. Não acredito, não existe coincidência. Vocês acham que vão calar a minha voz? Não vão calar, não vão conseguir, não adianta."
O candidato do PL também pediu para que os seus eleitores compartilhem a sua propaganda na internet, com áudio. "Ninguém vai calar a voz do povo brasileiro", declarou.
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