Flávio Bolsonaro liderou a votação no primeiro turnoFoto: Maira Erlich/Bloomberg
“Não vou, não está previsto ir nesse debate no domingo. Estamos analisando, e quem vai dar a palavra final vai ser minha equipe técnica, de ir no último debate”, afirmou Flávio.
A emissora confirmou que o encontro está mantido e informou que deixará vazio o espaço destinado ao candidato ausente. No primeiro turno, a Band realizou o debate mas sem Lula e Flávio. A decisão contrasta com o que ocorreu em outras emissoras, quando regras eleitorais e a ausência dos principais concorrentes contribuíram para o cancelamento de debates previstos na Record, SBT e Globo.
Presença na Globo ainda é incerta
Após o resultado do primeiro turno, o senador havia declarado que pretendia comparecer aos debates da segunda etapa da disputa, defendendo os confrontos como oportunidade para comparar programas de governo e gestões. Lula também manifestou interesse em participar de embates diretos na televisão.
Os dois candidatos, no entanto, não compareceram aos debates realizados no primeiro turno. As ausências contribuíram para o cancelamento de dois dos quatro encontros previstos naquela fase da campanha.
MDB anuncia apoio parcial a Flávio
A declaração do senador ocorreu durante um evento que formalizou o apoio de 16 dos 27 diretórios estaduais do MDB à sua candidatura. A legenda havia adotado posição de neutralidade no primeiro turno, apesar de integrar o governo Lula com três ministérios.
A articulação foi conduzida pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). O apoio, porém, não representa uma adesão unânime do partido em âmbito nacional.
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