Lideranças do MDB do Norte e Nordeste fecharam apoio a Lula no segundo turnoRedes sociais / Reprodução
MDB se divide e 10 diretórios do Norte e Nordeste declaram apoio a Lula no 2º turno
Legenda ocupou três ministérios no governo petista: Planejamento, com Simone Tebet; Transportes, com Renan Filho; e Cidades, com Jader Filho
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Flávio recua e anuncia que votará a favor da PEC do fim da escala 6X1
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Nunes Marques volta a suspender canal 'Exército do Lula'
Segundo determinação do presidente do TSE, grupo de WhatsApp poderá funcionar se for registrado na Justiça Eleitoral em 48h
Flávio tem 51% dos votos válidos e Lula, 49%, aponta PoderData
Em comparação ao levantamento da última semana, vantagem do candidato do PL caiu de seis para dois pontos percentuais
BTG/Nexus: Flávio tem 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula
Levantamento aponta que, considerando intenções totais, candidato do PL e presidente estão tecnicamente empatados no segundo turno
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