'Te espero no debate da Band, Lula', disse Flávio em vídeo publicado nas redes sociais - Reprodução / Instagram

'Te espero no debate da Band, Lula', disse Flávio em vídeo publicado nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 14/10/2026 10:19





"Lula, como você é previsível. Bastou falar que não ia no debate da Band para você, no minuto seguinte, falar que vai no debate. É claro que vou ao debate, só queria que você confirmasse", declarou o candidato do PL.



O senador disse que pretende confrontar o petista e acusou o presidente de ter evitado o encontro no primeiro turno. "Eu vou estar lá para esfregar a verdade em sua cara. Já queria ter feito isso no primeiro turno, e você fugiu. Te espero no debate da Band, Lula", afirmou Flávio Bolsonaro. O debate está marcado para as 20h de domingo.



Nesta terça-feira (13), Flávio havia dito que não estava prevista sua participação no debate de domingo. O senador também deixou a presença no encontro da TV Globo, marcado para 23 de outubro, sob avaliação de sua equipe. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, voltou atrás nesta quarta-feira (14) e confirmou que participará do debate da Band , no próximo domingo (18), com o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar afirmou que o anúncio de que não compareceria havia sido uma estratégia para obter a confirmação do adversário."Lula, como você é previsível. Bastou falar que não ia no debate da Band para você, no minuto seguinte, falar que vai no debate. É claro que vou ao debate, só queria que você confirmasse", declarou o candidato do PL.O senador disse que pretende confrontar o petista e acusou o presidente de ter evitado o encontro no primeiro turno. "Eu vou estar lá para esfregar a verdade em sua cara. Já queria ter feito isso no primeiro turno, e você fugiu. Te espero no debate da Band, Lula", afirmou Flávio Bolsonaro. O debate está marcado para as 20h de domingo.Nesta terça-feira (13), Flávio havia dito que não estava prevista sua participação no debate de domingo. O senador também deixou a presença no encontro da TV Globo, marcado para 23 de outubro, sob avaliação de sua equipe.

"Não vou, não está previsto ir nesse debate no domingo. Estamos analisando, e quem vai dar a palavra final vai ser a minha equipe técnica, de ir no último debate [da TV Globo, previsto para próximo dia 23]", disse aos jornalistas o filho de Jair Bolsonaro (PL), durante evento de apoio de diretórios estaduais do MDB à sua candidatura.



Lula confirmou sua participação em vídeo enviado à Band na terça-feira e disse esperar que o adversário comparecesse para apresentar aos eleitores as diferenças entre as candidaturas e os programas.

"Espero que meu adversário compareça para que a gente possa fazer que o povo tenha conhecimento das diferenças entre os programas e candidaturas", afirmou o petista em vídeo direcionado aos ouvintes e telespectadores das emissoras do Grupo Bandeirantes.



Os dois ainda não se enfrentaram em debates nesta campanha.