Fernanda Louback, postulante ao cargo de vice-governadora do RioDivulgação
Antes de conquistar um mandato eletivo, ela atuou na organização partidária e se tornou a primeira presidente do PL Mulher em Niterói. Na função, participou de ações de filiação e de mobilização feminina para ampliar a presença de mulheres na política. Devido ao seu posicionamento, se tornou amiga próxima de Michele Bolsonaro, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro e recém-eleita senadora.
A vereadora também se identifica como mãe atípica. Seu filho, de 16 anos, está no espectro autista, experiência que, segundo ela, está relacionada à defesa de políticas públicas para pessoas com TEA e seus familiares.
Da carreira de modelo ao Zorra Total
Durante parte da carreira, foi agenciada pela 40 Graus Models, do Rio de Janeiro, agência que também trabalhou com modelos e artistas como Cauã Reymond, Maria Fernanda Cândido e Isabeli Fontana.
Fernanda ainda teve uma passagem pela televisão. Ela participou do humorístico Zorra Total, da TV Globo, onde começou como figurante e, posteriormente, integrou esquetes ao lado do humorista Paulo Silvino, que morreu em 2017. A vereadora permaneceu no programa por cerca de dois anos.
Após a experiência artística, investiu no setor de joias e semijoias. Ela foi proprietária de uma loja que levava seu nome na Rua Moreira César, em Icaraí, bairro de Niterói. Segundo relato da própria Fernanda, o negócio enfrentou dificuldades financeiras após obras realizadas pela prefeitura em 2015. De acordo com ela, as intervenções prejudicaram o acesso dos clientes ao estabelecimento e afetaram o movimento comercial.
A vereadora atribui o fechamento da loja aos impactos das obras e afirma que a experiência contribuiu para sua decisão de ingressar na política.
Postura conservadora
Na mesma sessão, a parlamentar declarou que "parece que é crime no Brasil você ser branco" e fez comentários sobre a aparência e a cor do cabelo da vereadora Benny Briolly (PSOL), provocando indignação entre os presentes.
"Impressionante que hoje parece que é crime no Brasil você ser branco. Vocês me desculpem por ter nascido… Inclusive, o meu avô materno é negro, e o outro de família alemã. Uma mistura danada", afirmou.
Alinhada à agenda conservadora, Fernanda também se posicionou contra pautas progressistas. Entre suas iniciativas na Câmara, apresentou uma proposta para proibir a instalação de banheiros neutros em espaços públicos. Na área da segurança pública, defendeu medidas mais rigorosas, como a internação compulsória de pessoas em situação de rua com dependência química.
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