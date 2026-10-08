Eduardo Paes (PSD) participou do debate promovido pela TV Globo - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Eduardo Paes (PSD) participou do debate promovido pela TV GloboCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 08/10/2026 21:46 | Atualizado 08/10/2026 21:53





“No último domingo, a maioria dos eleitores fluminenses votou para que a eleição para governador do Rio de Janeiro fosse decidida no segundo turno. Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade soberana dos eleitores. É decisão judicial, a gente respeita. É assim que funciona a democracia”, escreveu Paes.



O ex-prefeito também afirmou que pretende manter sua atuação política após o fim da disputa eleitoral e voltou a criticar a situação do Estado, principalmente na área da segurança pública.



“O Estado do Rio de Janeiro vive uma das maiores crises da sua história, especialmente na segurança pública. A eleição termina, mas o meu amor pelo RJ e o meu compromisso com o povo fluminense continuam os mesmos”, declarou.



Paes acrescentou que o PSD e seus aliados continuarão fiscalizando a gestão estadual. “O PSD e o nosso grupo político seguirão vigilantes, acompanhando e cobrando resultados de um governo que representa a continuidade do grupo político que está no poder há oito anos. Seguiremos defendendo as mudanças de que o nosso estado tanto precisa”, afirmou.

LEIA MAIS: Ruas comemora anulação do TSE e traça planos para o governo “No último domingo, a maioria dos eleitores fluminenses votou para que a eleição para governador do Rio de Janeiro fosse decidida no segundo turno. Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade soberana dos eleitores. É decisão judicial, a gente respeita. É assim que funciona a democracia”, escreveu Paes.O ex-prefeito também afirmou que pretende manter sua atuação política após o fim da disputa eleitoral e voltou a criticar a situação do Estado, principalmente na área da segurança pública.“O Estado do Rio de Janeiro vive uma das maiores crises da sua história, especialmente na segurança pública. A eleição termina, mas o meu amor pelo RJ e o meu compromisso com o povo fluminense continuam os mesmos”, declarou.Paes acrescentou que o PSD e seus aliados continuarão fiscalizando a gestão estadual. “O PSD e o nosso grupo político seguirão vigilantes, acompanhando e cobrando resultados de um governo que representa a continuidade do grupo político que está no poder há oito anos. Seguiremos defendendo as mudanças de que o nosso estado tanto precisa”, afirmou.

Recurso foi rejeitado pelo STF









Zanin entendeu que a coligação recorreu ao Supremo antes de apresentar o recurso extraordinário ao TSE e determinou o arquivamento do pedido. Com isso, segue o procedimento para a retotalização dos votos, marcada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) para sábado (10), às 15h.



Paes, por sua vez, agradeceu aos eleitores que apoiaram sua candidatura e confiaram nas propostas apresentadas durante a campanha.



“Quero mais uma vez agradecer, do fundo do coração, aos mais de 3 milhões e 700 mil fluminenses que votaram em mim, que confiaram nas nossas propostas e acreditaram no nosso projeto de mudança para o estado do Rio de Janeiro”, escreveu.



Na publicação, Paes também dedicou um trecho aos eleitores da cidade do Rio, onde venceu a votação para o governo estadual. O candidato relacionou o resultado à sua trajetória como prefeito da capital, cargo que ocupou por quatro mandatos.



“Quero fazer um agradecimento especial aos eleitores cariocas pela vitória que tivemos na cidade do Rio. É muito gratificante receber esse reconhecimento da população da cidade que tive a honra de governar por quatro mandatos e que conhece de perto o nosso trabalho e as transformações que realizamos”, afirmou.



O ex-prefeito ainda agradeceu à vice na chapa, Jane Reis, aos partidos que integraram a aliança, a prefeitos e lideranças políticas de diferentes regiões do estado, além de militantes e voluntários que trabalharam na campanha.



“Meu muito obrigado também à minha companheira de chapa, Jane Reis, aos partidos políticos que estiveram conosco, aos tantos prefeitos e lideranças de todas as regiões do estado, aos militantes e voluntários que acreditaram nesse projeto e trabalharam incansavelmente ao nosso lado”, declarou.



Ao encerrar a mensagem, Paes agradeceu à família pelo apoio durante a campanha. “Quero agradecer, claro, à minha família, especialmente à minha esposa e aos meus filhos, pelo amor, pela compreensão e pelo apoio incondicional. E, acima de tudo, agradeço a Deus por ter me dado saúde, força e coragem para enfrentar mais esse desafio na minha vida.” A manifestação foi divulgada no mesmo dia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin rejeitou o recurso apresentado pela coligação de Paes contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou os votos de Anthony Garotinho (Republicanos).Zanin entendeu que a coligação recorreu ao Supremo antes de apresentar o recurso extraordinário ao TSE e determinou o arquivamento do pedido. Com isso, segue o procedimento para a retotalização dos votos, marcada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) para sábado (10), às 15h.Paes, por sua vez, agradeceu aos eleitores que apoiaram sua candidatura e confiaram nas propostas apresentadas durante a campanha.“Quero mais uma vez agradecer, do fundo do coração, aos mais de 3 milhões e 700 mil fluminenses que votaram em mim, que confiaram nas nossas propostas e acreditaram no nosso projeto de mudança para o estado do Rio de Janeiro”, escreveu.Na publicação, Paes também dedicou um trecho aos eleitores da cidade do Rio, onde venceu a votação para o governo estadual. O candidato relacionou o resultado à sua trajetória como prefeito da capital, cargo que ocupou por quatro mandatos.“Quero fazer um agradecimento especial aos eleitores cariocas pela vitória que tivemos na cidade do Rio. É muito gratificante receber esse reconhecimento da população da cidade que tive a honra de governar por quatro mandatos e que conhece de perto o nosso trabalho e as transformações que realizamos”, afirmou.O ex-prefeito ainda agradeceu à vice na chapa, Jane Reis, aos partidos que integraram a aliança, a prefeitos e lideranças políticas de diferentes regiões do estado, além de militantes e voluntários que trabalharam na campanha.“Meu muito obrigado também à minha companheira de chapa, Jane Reis, aos partidos políticos que estiveram conosco, aos tantos prefeitos e lideranças de todas as regiões do estado, aos militantes e voluntários que acreditaram nesse projeto e trabalharam incansavelmente ao nosso lado”, declarou.Ao encerrar a mensagem, Paes agradeceu à família pelo apoio durante a campanha. “Quero agradecer, claro, à minha família, especialmente à minha esposa e aos meus filhos, pelo amor, pela compreensão e pelo apoio incondicional. E, acima de tudo, agradeço a Deus por ter me dado saúde, força e coragem para enfrentar mais esse desafio na minha vida.”





Retotalização pode definir resultado no primeiro turno



No primeiro turno, Douglas Ruas (PL) recebeu 4.271.199 votos, equivalentes a 49,27% da votação divulgada pelo TSE. Paes obteve 3.706.984 votos, ou 42,76%, enquanto Garotinho somou 274.411 votos, correspondentes a 3,17%.



Com a anulação dos votos de Garotinho, os percentuais serão recalculados. A mudança pode fazer com que Ruas ultrapasse 50% dos votos válidos e seja declarado vencedor no primeiro turno, sem necessidade de uma segunda votação.



A retotalização será realizada no sábado, às 15h, na sede do TRE-RJ. A definição oficial dependerá da conclusão do procedimento e do cumprimento dos prazos legais para eventuais contestações.

Veja a carta completa



"No último domingo, a maioria dos eleitores fluminenses votou para que a eleição para governador do Rio de Janeiro fosse decidida no segundo turno. Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade soberana dos eleitores. É decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona a democracia.



O estado do Rio de Janeiro vive uma das maiores crises da sua história, especialmente na segurança pública. A eleição termina, mas o meu amor pelo RJ e o meu compromisso com o povo fluminense continuam os mesmos. O PSD e o nosso grupo político seguirão vigilantes, acompanhando e cobrando resultados de um governo que representa a continuidade do grupo político que está no poder há oito anos. Seguiremos defendendo as mudanças de que o nosso estado tanto precisa.



Quero mais uma vez agradecer, do fundo do coração, aos mais de 3 milhões e 700 mil fluminenses que votaram em mim, que confiaram nas nossas propostas e acreditaram no nosso projeto de mudança para o estado do Rio de Janeiro.



Quero fazer um agradecimento especial aos eleitores cariocas pela vitória que tivemos na cidade do Rio. É muito gratificante receber esse reconhecimento da população da cidade que tive a honra de governar por quatro mandatos e que conhece de perto o nosso trabalho e as transformações que realizamos.



Meu muito obrigado também à minha companheira de chapa, Jane Reis, aos partidos políticos que estiveram conosco, aos tantos prefeitos e lideranças de todas as regiões do estado, aos militantes e voluntários que acreditaram nesse projeto e trabalharam incansavelmente ao nosso lado.



Quero agradecer, claro, à minha família, especialmente à minha esposa e aos meus filhos, pelo amor, pela compreensão e pelo apoio incondicional. E, acima de tudo, agradeço a Deus por ter me dado saúde, força e coragem para enfrentar mais esse desafio na minha vida."