Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) disputam o segundo turno presidencial, no dia 25 de outubro - Wilton Junior / Estadão Conteúdo

Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) disputam o segundo turno presidencial, no dia 25 de outubroWilton Junior / Estadão Conteúdo

Publicado 08/10/2026 19:20





No levantamento anterior do Datafolha, do dia 3 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições, Lula estava na frente no segundo turno, com 47% dos votos totais, contra 46% de Flávio Bolsonaro.



No primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou em primeiro, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula.



Em votos válidos, a pesquisa desta quinta-feira, 8, mostra Flávio Bolsonaro com 52%, contra 48% de Lula.



O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas com 16 anos ou mais entre esta terça-feira, 6, e quinta-feira, 8. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número BR-02949/2026.



O instituto ainda perguntou aos eleitores sobre o grau de certeza do voto. 94% dos respondentes disseram estar decididos em quem votar, contra 6% que ainda podem mudar. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da corrida presidencial . Conforme o levantamento, o primeiro após o primeiro turno, Flávio tem 49% dos votos totais, contra 45% de Lula, o que significa empate técnico no limite da margem de erro, que é de 2 pontos porcentuais. Outros 5% dos respondentes disseram que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 1% disse estar indeciso.No levantamento anterior do Datafolha, do dia 3 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições, Lula estava na frente no segundo turno, com 47% dos votos totais, contra 46% de Flávio Bolsonaro.No primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou em primeiro, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula.Em votos válidos, a pesquisa desta quinta-feira, 8, mostra Flávio Bolsonaro com 52%, contra 48% de Lula.O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas com 16 anos ou mais entre esta terça-feira, 6, e quinta-feira, 8. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número BR-02949/2026.O instituto ainda perguntou aos eleitores sobre o grau de certeza do voto. 94% dos respondentes disseram estar decididos em quem votar, contra 6% que ainda podem mudar.

Entenda o que faz o presidente

presidente é o principal representante do Poder Executivo federal . Ele é responsável por administrar o país e coordenar políticas nacionais em áreas como saúde, educação, segurança e economia. Também representa o Brasil em relações com outras nações e é o comandante supremo das Forças Armadas.

Entre suas funções está apresentar projetos de lei sobre assuntos que são de responsabilidade da União, como a criação ou extinção de ministérios e cargos públicos. O presidente também pode sancionar (aprovar) ou vetar (recusar) projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional.

Já o vice substitui o presidente quando ele não pode exercer o cargo temporariamente e assume a Presidência em definitivo caso o posto fique vago. Também pode participar de missões especiais e de órgãos de consulta previstos na Constituição.



Se o presidente e o vice-presidente não puderem exercer o cargo, a Constituição estabelece uma ordem de substituição: primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados; depois, o presidente do Senado; e, por último, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).