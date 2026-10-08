Zanin negou o recurso apresentado pela coligação de Eduardo Paes - Rosinei Coutinho/SCO/STF

Zanin negou o recurso apresentado pela coligação de Eduardo PaesRosinei Coutinho/SCO/STF

Publicado 08/10/2026 20:38

O ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin rejeitou nesta quinta-feira o recurso da coligação do candidato Eduardo Paes (PSD) para suspender os efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Corte determinara a anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) . Com isso, a votação obtida pelo ex-govenador será considerada nula. A deliberação do magistrado abre espaço para que Douglas Ruas (PL) seja declarado vencedor da disputa pelo governo do Rio de Janeiro no primeiro turno.

De acordo com Zanin, a coligação foi ao STF antes de apresentar recirso extraordinário ao TSE. Sem a análise da admissibilidade da ação, destaca o ministro, o Supremo fica impedido de se manifestar. O magistrado determinou ainda que o pleito da candidatura de Paes seja arquivado.

Com a deisão do STF, fica garantida a retotalização dos voto s das Eleições 2026, para o cargo de governador do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) realizará o reprocessamento no sábado (10), às 15h, na sede da Corte.