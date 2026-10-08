Zanin negou o recurso apresentado pela coligação de Eduardo PaesRosinei Coutinho/SCO/STF
Zanin rejeita recurso de Eduardo Paes
Ministro do Supremo decidiu manter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral
Paes diz que respeita decisão judicial e promete fiscalizar o governo
Candidato agradeceu aos mais de 3,7 milhões de eleitores e afirmou que PSD seguirá cobrando resultados
TRE-RJ suspende horário eleitoral até definição da eleição ao governo
Presidente da Corte afirma que medida evita gastos enquanto votos são recontados; sessão pública está marcada para sábado a tarde
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Alunos da UFF denunciam ameaças após manifestações pró-Lula
Mensagens, que seriam de simpatizantes da candidatura de Flávio Bolsonaro, falam em incendiar a universidade de madrugada
Zanin analisará recurso de Paes contra anulação de votos de Garotinho
O processo foi redistribuído após a exclusão de Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques, que integram o TSE e participaram do julgamento do caso
Flávio Bolsonaro tem 49% e Lula 45% no 2º turno, aponta Datafolha
Instituto de pesquisa considera empate técnico no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais
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