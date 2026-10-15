Flávio Bolsonaro (PL) durante live na noite de quinta-feira (15) - Reprodução/Redes sociais

Flávio Bolsonaro (PL) durante live na noite de quinta-feira (15)Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/10/2026 21:09 | Atualizado 15/10/2026 21:10

O candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro , acusou o também presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de chefiar uma facção criminosa e afirmou que ele deveria cumprir a pena integralmente. A declaração foi feita durante uma live promovida por Flávio na noite desta quinta-feira (15) em suas redes sociais. Também participaram da transmissão o senador eleito Guilherme Derrite (PP-SP) e o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG).

"Chefe de facção criminosa vai cumprir a pena integralmente. Porque você sabe que o Lula é defensor de bandido. Em quem vocês acham que esses marginais que estão ameaçando a gente aqui [na live], do PCC, do Comando Vermelho, vão votar? No Lula, né? Então, de que lado você vai ficar? Do lado deles? Ou do lado certo, do lado do bem, que é o nosso lado?", questionou Flávio aos eleitores que acompanhavam a transmissão ao vivo.



Ainda durante a live, o candidato criticou o atual presidente e ironizou a promessa de Lula de oferecer transporte público gratuito nos fins de semana em todo o país. "Hoje o Lula prometeu que vai dar ônibus de graça aí, né? E agora a gente descobriu por que é que a picanha ainda não chegou. Porque a picanha tá vindo de ônibus", afirmou.

No momento em que Flávio transmitia a live, Lula se preparava para ser entrevistado pela TV Globo na noite desta quinta-feira (15), em uma sabatina sobre as eleições de 2026.

Datafolha mostra Flávio com 47% e Lula com 45% no segundo turno

A disputa pela Presidência da República segue acirrada no segundo turno, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (15). O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45%. A diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Em comparação com o levantamento anterior, divulgado na semana passada, Flávio oscilou dois pontos para baixo, de 49% para 47%. Lula permaneceu com 45%. Na contagem dos votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, o senador registra 51%, ante 49% do presidente. Na rodada anterior, os percentuais eram de 52% e 48%, respectivamente.



A pesquisa também mediu a rejeição dos dois candidatos. Lula tem 46% dos entrevistados que afirmam não votar nele de jeito nenhum. No caso de Flávio, o índice é de 44%. O percentual do presidente permaneceu estável em relação ao levantamento anterior, enquanto o do senador oscilou um ponto para cima.