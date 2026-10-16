Ministro Cristiano Zanin, do STF vai analisar o recurso da chapa de Eduardo Paes e do PSDEvaristo Sa/AFP
A ação pede uma liminar para suspender os efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou os 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos). O partido questiona a forma como a retirada desses votos foi considerada no cálculo da maioria absoluta necessária para definir a eleição ainda na primeira etapa.
Com a anulação dos votos de Garotinho, a votação de Douglas Ruas passou de 49,27% para 50,88% dos votos válidos. A mudança levou à retotalização dos resultados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que proclamou Ruas eleito no primeiro turno. Eduardo Paes terminou a apuração retotalizada com 44,16%.
O PSD sustenta que a anulação posterior dos votos de Garotinho não deveria alterar retroativamente a base de cálculo da maioria absoluta. Na avaliação da legenda, a decisão sobre a validade do registro do ex-governador não deveria, por si só, modificar a necessidade de realização de um segundo turno.
Zanin já analisou pedido anterior
O partido pede que o segundo turno seja realizado em 25 de outubro, data inicialmente prevista para a votação, ou em outra data a ser definida pela Justiça Eleitoral. A legenda também busca uma interpretação constitucional sobre o cálculo da maioria absoluta em eleições majoritárias, com possível aplicação a outros casos.Entenda a disputa
No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Douglas Ruas recebeu 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% do total considerado na apuração inicial. Eduardo Paes obteve 3.706.984 votos, ou 42,76%, enquanto Anthony Garotinho recebeu 274.411 votos, correspondentes a 3,17%.
Em 8 de outubro, o TSE manteve, por cinco votos a dois, o indeferimento do registro de Garotinho e determinou a anulação dos votos recebidos por ele. Dois dias depois, o TRE-RJ realizou a retotalização e confirmou a eleição de Ruas no primeiro turno.
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