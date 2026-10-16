Lula faz críticas à TV Globo durante ato em Minas Gerais, nesta quinta-feira (16) - Reprodução/Redes sociais

Lula faz críticas à TV Globo durante ato em Minas Gerais, nesta quinta-feira (16)Reprodução/Redes sociais

Publicado 16/10/2026 20:42 | Atualizado 16/10/2026 20:47

Durante um ato em Ipatinga, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, na noite desta sexta-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, criticou a TV Globo após a divulgação de que o senador Flávio Bolsonaro (PL), também candidato à Presidência, almoçou com integrantes da alta cúpula da emissora. Em cima de um carro, Lula questionou a conduta do canal e colocou em dúvida sua imparcialidade.

"Hoje ele [Flávio] foi almoçar com a direção da Globo no dia da entrevista dele. Certamente a Globo está com a raiva de mim porque eu acabei com a bet, e ela tinha uma bet. Certamente a Globo está com raiva de mim porque aprovamos o fim da escala 6x1. Está com raiva de mim porque eu vou dar o transporte gratuito no final de semana para o povo brasileiro passear com a família. Deve estar com raiva porque fomos nós que prendemos o Vorcaro", disse.



Em outro momento do discurso, o presidente afirmou que a emissora passou a estar sob suspeição em relação à sua candidatura e declarou que não confia mais no grupo.



"Então, eu quero dizer para vocês que a partir de hoje a Globo está sob supeição da minha candidatura. Não merece confiança, não merece. Então, nós agora temos que enfrentar a bandeira americana, temos que enfrentar o Trump, o Milei, o careca que roubou o INSS, o Vorcaro, a extrema direita. E do meu lado só tenho o povo brasileiro."



No ato, Lula esteve acompanhado da senadora eleita Marília Campos (PT-MG), do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT-PI).

Flávio almoça com alta cúpula da Globo antes de entrevista

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) visitou a sede da Globo, no Rio de janeiro, nesta sexta-feira (16) e foi recebido pelo presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e pelo vice-presidente de Relações Institucionais, Paulo Tonet. Segundo a emissora, o encontro não contou com a presença de lideranças do Jornalismo.

A reunião aconteceu poucas horas antes da entrevista de Flávio à emissora, prevista para acontecer na noite desta quinta-feira.

Veja, abaixo, a íntegra da nota da Globo:



"O candidato à presidência da República do PL, Flavio Bolsonaro, fez hoje uma visita institucional à sede da Globo, no Rio de Janeiro, e foi recebido pelo presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e pelo vice-presidente de Relações Institucionais, Paulo Tonet. O encontro não contou com a presença de lideranças do Jornalismo. Pedidos de visitas institucionais são parte da rotina de todos os executivos de empresas de mídia, sendo usual que candidatos a cargos eletivos façam encontros de cortesia."