Lua Blanco - Reprodução / Instagram

Lua BlancoReprodução / Instagram

Publicado 18/10/2026 13:48 | Atualizado 18/10/2026 16:41

atriz e cantora Lua Blanco , conhecida por interpretar Roberta Messi na novela "Rebelde", da Record, morreu neste domingo (18), aos 39 anos, no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada pelos cinco irmãos da artista nas redes sociais. Segundo a família, ela enfrentava um câncer nos últimos meses de vida. O tipo da doença e outros detalhes sobre o tratamento não foram divulgados.

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"É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco", escreveram Pedro Sol, Ana Terra, Estrela, Daniel e Marisol em um comunicado conjunto.



Na mensagem, os familiares contaram que a atriz recebeu apoio de pessoas próximas durante o período em que esteve doente. "Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda", afirmaram.



"Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna", acrescentaram. Ao final, os irmãos pediram respeito ao momento de luto e agradeceram pelo carinho recebido.



Ana Terra também prestou uma homenagem à irmã nos Stories do Instagram. "A vida é um sopro. Te amo irmã. Você segue em nós pra sempre", escreveu. "É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco", escreveram Pedro Sol, Ana Terra, Estrela, Daniel e Marisol em um comunicado conjunto.Na mensagem, os familiares contaram que a atriz recebeu apoio de pessoas próximas durante o período em que esteve doente. "Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda", afirmaram."Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna", acrescentaram. Ao final, os irmãos pediram respeito ao momento de luto e agradeceram pelo carinho recebido.Ana Terra também prestou uma homenagem à irmã nos Stories do Instagram. "A vida é um sopro. Te amo irmã. Você segue em nós pra sempre", escreveu.

O corpo de Lua Blanco será velado nesta segunda-feira (19), das 13h às 16h, no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Caju, Zona Norte do Rio. Segundo a assessoria, "O velório de Lua será restrito aos familiares e amigos próximos".



Última publicação chamou atenção dos fãs



Cinco dias antes da morte, Lua compartilhou uma sequência de fotografias que reunia lembranças de diferentes fases de sua vida, desde a infância até a idade adulta. Entre os registros, estavam momentos ao lado de familiares e amigos. A publicação terminou com uma ilustração de uma mulher nos braços de Jesus Cristo.



"Momentos de gratidão", escreveu a atriz na legenda. Uma das imagens também trazia uma mensagem sobre valores como verdade, amor, pureza e fé.



Com a notícia da morte, seguidores voltaram à postagem e passaram a interpretar as imagens como uma possível despedida. A ilustração religiosa, em especial, despertou comentários. "Role até a última foto", escreveu um internauta. Não há, porém, confirmação de que Lua tenha feito a publicação com essa intenção.



Carreira na televisão e na música



Nascida em 5 de março de 1987, em São Paulo, Lua Maria Blanco construiu uma trajetória na atuação e na música. Sua maior projeção nacional veio em 2011, quando assumiu o papel de Roberta Messi, uma das seis protagonistas da versão brasileira de "Rebelde".



O sucesso da novela também deu origem à banda Rebeldes, formada por Lua, Arthur Aguiar, Chay Suede, Sophia Abrahão, Mel Fronckowiak e Micael Borges. O grupo conquistou fãs pelo país com músicas que fizeram parte da trilha sonora da produção.