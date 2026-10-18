Lua BlancoReprodução / Instagram
"É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco", escreveram Pedro Sol, Ana Terra, Estrela, Daniel e Marisol em um comunicado conjunto.
Na mensagem, os familiares contaram que a atriz recebeu apoio de pessoas próximas durante o período em que esteve doente. "Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda", afirmaram.
"Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna", acrescentaram. Ao final, os irmãos pediram respeito ao momento de luto e agradeceram pelo carinho recebido.
Ana Terra também prestou uma homenagem à irmã nos Stories do Instagram. "A vida é um sopro. Te amo irmã. Você segue em nós pra sempre", escreveu.
Última publicação chamou atenção dos fãs
Cinco dias antes da morte, Lua compartilhou uma sequência de fotografias que reunia lembranças de diferentes fases de sua vida, desde a infância até a idade adulta. Entre os registros, estavam momentos ao lado de familiares e amigos. A publicação terminou com uma ilustração de uma mulher nos braços de Jesus Cristo.
"Momentos de gratidão", escreveu a atriz na legenda. Uma das imagens também trazia uma mensagem sobre valores como verdade, amor, pureza e fé.
Com a notícia da morte, seguidores voltaram à postagem e passaram a interpretar as imagens como uma possível despedida. A ilustração religiosa, em especial, despertou comentários. "Role até a última foto", escreveu um internauta. Não há, porém, confirmação de que Lua tenha feito a publicação com essa intenção.
Carreira na televisão e na música
Nascida em 5 de março de 1987, em São Paulo, Lua Maria Blanco construiu uma trajetória na atuação e na música. Sua maior projeção nacional veio em 2011, quando assumiu o papel de Roberta Messi, uma das seis protagonistas da versão brasileira de "Rebelde".
O sucesso da novela também deu origem à banda Rebeldes, formada por Lua, Arthur Aguiar, Chay Suede, Sophia Abrahão, Mel Fronckowiak e Micael Borges. O grupo conquistou fãs pelo país com músicas que fizeram parte da trilha sonora da produção.
Antes da fama como Roberta, a atriz já tinha participado de novelas da Globo. Sua estreia na emissora aconteceu em "Três Irmãs" (2008). Depois, integrou o elenco de "Malhação" (2009), esteve à frente da "TV Globinho" e participou de "As Aventuras do Didi".
Em 2013, interpretou Silvinha em "Pecado Mortal", da Record. Quatro anos depois, voltou às novelas da Globo como Anita, em "A Força do Querer". Também participou do reality musical "Popstar", em 2018, além de atuar no teatro e desenvolver projetos como cantora e compositora.
Lua era filha do músico Billy Blanco Jr. e da musicista e professora Maria Claudia Blanco. Neta do compositor Billy Blanco, um dos nomes ligados à bossa nova, cresceu em uma família com forte ligação com a arte. A atriz mantinha um relacionamento com o roteirista Leandro Soares.
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