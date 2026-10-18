Lua Blanco, a Roberta da novela 'Rebelde Brasil' - Reprodução / Instagram

Lua Blanco, a Roberta da novela 'Rebelde Brasil'Reprodução / Instagram

Publicado 18/10/2026 14:44 | Atualizado 18/10/2026 16:34

morte de Lua Blanco , aos 39 anos, neste domingo (18), causou comoção entre famosos. A atriz e cantora, conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira da novela "Rebelde", morreu no Rio de Janeiro após enfrentar um câncer. Nas redes sociais, amigos e colegas de profissão lamentaram a perda e prestaram homenagens à artista.

Dulce María, que interpretou a mesma personagem na versão mexicana da trama, demonstrou tristeza com a notícia. "Completamente em choque. Tive a oportunidade de conhecê-la e gravar juntas; sinto muitíssimo. Peço a Deus que dê forças e resignação a seus familiares, amigos e fãs. Mando-lhes um abraço com todo meu carinho. Voe alto, Lua bonita", escreveu.

Sophia Abrahão, que dividiu cenas e palcos com Lua, publicou uma homenagem emocionante à amiga. "Lua, nem sei muito bem o que dizer… A ficha ainda não caiu e acho que vai demorar pra cair. é muito difícil colocar em palavras tudo o que passa pela cabeça quando penso em você e em tudo o que vivemos juntas", desabafou.

A atriz também relembrou os anos de amizade e as experiências que compartilharam. "Existem pessoas que ficam ligadas à nossa história de um jeito que o tempo nunca desfaz. e você sempre será uma dessas pessoas pra mim. Queria que a vida fosse mais gentil com algumas despedidas. descanse em paz, Lua te amo! Rebeldes para sempre", completou.

Outro integrante do elenco, Micael Borges, também lamentou a perda. "Ainda em choque… Nossa amada Lua, descanse em paz", escreveu. Em um vídeo, o ator agradeceu pela trajetória que construíram juntos. "Quero deixar registrado todo o meu carinho, respeito, amor, gratidão por todos os momentos, por toda a nossa história, por tudo que a gente dividiu, criou", declarou.

Arthur Aguiar, que viveu o par romântico de Lua em "Rebelde", compartilhou uma foto do último encontro dos dois e relembrou a reconciliação após anos de afastamento. "Essa foi a última vez que a gente se viu... Que bom que ainda em vida tivemos a oportunidade de conversarmos e falarmos tudo. Que Deus te receba de braços abertos e conforte o coração de todos os que ficaram..", escreveu. Os dois namoraram por cerca de sete meses durante as gravações da novela, em 2011. Após o término, passaram mais de dez anos sem contato, até retomarem a amizade em 2023.

Larissa Manoela também prestou solidariedade. "Meus sentimentos! Todo amor e força pra vocês", comentou. Alice Wegmann demonstrou incredulidade: "Dani! Inacreditável sinto muito, meu abraço muuuito apertado em todos vocês".

Giovanna Lancellotti, Maria Gadú, Miguel Rômulo, Bruno Gissoni e Luis Miranda também deixaram mensagens de carinho à família.

Durante o "Domingo Legal", do SBT, Celso Portiolli lamentou a morte e recordou uma participação da artista no programa, em julho deste ano. "Ela esteve aqui no programa há pouco tempo. Conversei com ela, não externou nada. Fica aqui meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz. Que noticia triste", disse.

A morte foi anunciada pelos irmãos da atriz nas redes sociais. Segundo a família, Lua enfrentava a doença nos últimos meses e passou esse período cercada pelo amor de familiares e amigos.

