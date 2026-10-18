Fundo de Quintal lançou single em homenagem ao sambista - Divulgação

Fundo de Quintal lançou single em homenagem ao sambista Divulgação

Publicado 18/10/2026 05:00

Meia Hora, Sereno, vocalista e fundador do grupo, fala sobre o novo trabalho e o legado do ex-integrante do conjunto. Confira! O Fundo de Quintal lançou "Viva Arlindo Cruz " para celebrar a memória de um dos grandes nomes do samba, que completaria 78 anos em setembro. A faixa inédita nasceu de uma melodia criada pelo próprio artista ainda em vida, que mais tarde inspirou os versos escritos por André Renato. Em entrevista ao, Sereno, vocalista e fundador do grupo, fala sobre o novo trabalho e o legado do ex-integrante do conjunto. Confira!

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- Como nasceu a ideia de transformar essa melodia deixada por Arlindo Cruz música do Fundo de Quintal?

Arlindinho estava em uma roda de samba na casa do André Renato e em um certo momento, entregou uma fita ao André e falou: 'André, meu pai gostaria muito que você colocasse uma letra nessa melodia, que o Arlindo, sempre gostou muito do seu trabalho e tinha certeza de que você ia adorar'. André logo agradeceu, emocionado, por se tratar de uma obra de Arlindo Cruz, que, sem dúvida, é sua grande referência. Depois de ouvir a melodia várias vezes, André não teve outra saída em fazer uma letra em homenagem ao próprio Arlindo, exaltando todo o seu brilhantismo. Quando a letra ficou pronta, André mostrou pra Babi e a Arlindinho, que se emocionaram com a gravação feita pelo Fundo de Quintal.

- O Arlindo fez parte da história do Fundo de Quintal. O que significa, para o grupo, voltar a gravar uma obra dele?

Gravar a obra de Arlindo Cruz para o Fundo de Quintal ficou como uma obrigação.

- Como foi o processo de criar a letra a partir de uma melodia que o próprio Arlindo compôs? Houve uma preocupação em manter a identidade musical dele?

Arlindo Cruz sempre foi a grande referência do André Renato. E ele, quando recebeu essa linda melodia, não teve outra saída. Mesmo dentro das emoções que ele sentia naquele momento, ele falou, pensando com os botões dele: 'Aqui só me resta fazer uma letra para essa melodia, uma letra se referindo ao grande sambista que ele foi'. Então, quer dizer que ele juntou o útil ao agradável: a melodia com a pessoa do Arlindo Cruz, que é simplesmente fantástica. O André Renato foi muito feliz nessa letra.

- Arlindo deixou uma contribuição enorme para o samba, tanto como compositor quanto como músico. Na visão de vocês, o que torna o legado dele tão marcante?

Esse legado que ele nos deixou, ele não pode deixar de... Ele vai participar de todas as gravações do Fundo de Quintal. Eu já tenho certeza de que, para o Fundo de Quintal, ele virou uma marca registrada. Não tem como! Se não for de primeira mão, vão ser músicas, regravações.

- 'Viva Arlindo Cruz' é uma homenagem, mas também representa a continuidade da obra de um artista. O que essa música significa para vocês nesse sentido?

Arlindo Cruz, pelo Fundo de Quintal, se tornou um nome eternizado. Então, aqui vai a minha lembrança. Eu sei, tenho certeza de que, nos arquivos que ele deixou, tem muitas coisas lindas, muitos sambas bonitos. E eu daqui já vou fazendo logo o meu pedido: Arlindinho e Babi, não se esqueçam! Futuca lá o que ele deixou, que eu tenho certeza. Quando estiver na época da gente gravar, nós vamos lembrar vocês.

- O Fundo de Quintal ajudou a formar e influenciar várias gerações de sambistas. Como vocês enxergam o papel do grupo na preservação e renovação do samba?

Com muito respeito e carinho no que nos propusemos a fazer durante esses 50 anos, mantendo esse agrado junto com a simplicidade e sem errar o compasso. E só temos que agradecer a Papai do Céu por nos manter vivos e dando continuidade para essas gerações que estão chegando.