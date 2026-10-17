Ana Castela surpreende ao dar mortal e espacate durante futevôlei - Reprodução / Instagram

Ana Castela surpreende ao dar mortal e espacate durante futevôleiReprodução / Instagram

Publicado 17/10/2026 15:48



Ana Castela , de 22 anos, mostrou que suas habilidades vão além dos palcos. A cantora surpreendeu ao dar um mortal e fazer um espacate durante uma partida de futevôlei. De uniforme esportivo, a Boiadeira exibiu flexibilidade e desenvoltura na quadra de areia.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a artista aparece durante as acrobacias e arranca reações das pessoas ao redor. "Nossa Senhora! Ó!", grita uma delas, impressionada com os movimentos. Após a sequência, Ana também entrou no clima de descontração e brincou sobre o esforço físico. "E o joelho?", questionou.



A demonstração de habilidade acontece em meio à dedicação da sertaneja aos exercícios físicos. Ana costuma compartilhar parte de sua rotina de treinos com os seguidores e já mostrou em outras ocasiões que o futevôlei está entre suas atividades preferidas.



No início de outubro, a cantora também chamou a atenção ao publicar fotos na academia e exibir o abdômen definido. Na ocasião, ela recebeu uma série de elogios dos fãs e fez piada sobre o motivo de sua dedicação à musculação. Segundo a artista, a ideia é ficar forte para ajudar o pai a carregar sacos de ração na fazenda quando ele estiver mais velho.



A publicação repercutiu entre os seguidores, que destacaram as mudanças no físico da sertaneja. "Boiadeira além de cantar demais, agora fitness", comentou uma pessoa. "A sua evolução é absurda, o shape cada vez mais lindo", elogiou outra. "Uma geladeira de quatro portas", brincou uma terceira.

