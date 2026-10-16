Pai de Ana Castela resgata filhote em estradaReprodução/Instagram
O pai filmou a cadela sentada no banco do carro, e revelou que irá levar a filhote junto dele. "Olha o que eu achei na rua, chorando no meio da estrada. Estava vindo da fazenda e os carros iam passar por cima. É uma femeazinha. Vou levar embora. Olha o tamanho. Nós temos que escolher o nome agora. Vai para a fazenda", disse.
A cantora elogiou a gentileza do pai ao acolher o animal. Em postagem, ela escreveu: “Eu quero ter 1% do coração que meu pai tem”.
Entre os comentários, fãs da sertaneja falaram sobre o resgate e admiraram a nova integrante da família. Uma internauta, afirmou que Castela é tão boa quanto o empresário, “O seu coração é tão gigante quanto o dele! Meu coração corta quando vejo histórias de animais abandonados, e ele se enche quando são resgatados! Que Deus abençoe vocês demais”; enquanto outra, declarou, “Coisa mais linda! Seu pai tem um coração tão lindo! É tão bom saber que ainda existe pessoas com bondade no mundo. Vocês são abençoados!”. Alguns, ainda, exclamaram: “Eu amo”, “Fofa” e “Bonitinha”.
Recentemente, a artista também publicou registros próxima de outros animais. Ela apareceu, em vídeo, chamando a atenção do gato de estimação, Branquelo Sertanejo. Ela ganhou o felino como presente de um fã durante um show em maio de 2026.
Em outra postagem, ela abriu um álbum de fotos junto de seu cavalo, chamado de Texas, em rancho na cidade de Londrina, no Paraná. Nas imagens, a cantora abraça e acaricia o animal. Ana Castela, ainda, mantém em suas propriedades, lhama, minibois, cágado e gado.
Conhecida como Boiadera, ela costuma compartilhar registros junto de animais em seu dia a dia, inclusive mostrando treino de habilidade na montaria. A sertaneja faz aula de hipismo, e investe na criação de cavalos. Em rancho, ela tem espaços específicos para a prática do esporte, com haras, hipódromo e pista de tambor.
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