Poliana Rocha respondeu sobre uma possível reconciliação entre o filho, Zé Felipe, e Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Poliana Rocha respondeu sobre uma possível reconciliação entre o filho, Zé Felipe, e Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 16/10/2026 13:56

Poliana Rocha respondeu sobre uma possível reconciliação entre o filho, Zé Felipe, e Virginia Fonseca. A influenciadora foi questionada por Juju Norremose durante um encontro entre as duas em meio a uma ação publicitária e deixou o futuro do ex-casal em aberto.

Poliana Rocha reage sobre possível reconciliação entre Virginia e Zé Felipe https://t.co/11T73cvXRX — WWLBD (@whatwouldlbdo) October 16, 2026

"Eu acabei de tomar um café da manhã com a Poli. Aqueles meninos (Zé Felipe e Virginia) não vão voltar, não?", perguntou Juju em um vídeo publicado nos Stories do Instagram no dia 15. "Ai, só Deus sabe, Juju", respondeu Poliana.



Juju ainda insistiu na torcida pela reconciliação. "Vão voltar, não vão? Por favor! Aqui, eu tô na torcida. Acho que eu e o Brasil inteiro", declarou. Poliana encerrou a interação mandando um beijo, e a influenciadora comemorou: "Perguntei". "Eu acabei de tomar um café da manhã com a Poli. Aqueles meninos (Zé Felipe e Virginia) não vão voltar, não?", perguntou Juju em um vídeo publicado nos Stories do Instagram no dia 15. "Ai, só Deus sabe, Juju", respondeu Poliana.Juju ainda insistiu na torcida pela reconciliação. "Vão voltar, não vão? Por favor! Aqui, eu tô na torcida. Acho que eu e o Brasil inteiro", declarou. Poliana encerrou a interação mandando um beijo, e a influenciadora comemorou: "Perguntei".

LEIA MAIS: Fernanda Montenegro completa 97 anos e ganha homenagens

LEIA MAIS: Carlos Alberto de Nóbrega é internado com suspeita de infecção viral



A conversa acontece após o fim do relacionamento de Virginia com Vini Jr. A assessoria da influenciadora confirmou ao DIA, no domingo (11), que os dois não estavam mais juntos e informou que o término aconteceu sem conflitos ou brigas.



Relação próxima após o fim do casamento



Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, depois de cinco anos de relacionamento. Os dois são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo e mantêm uma relação próxima desde a separação.



Nesta quarta-feira (14), o cantor também falou sobre a amizade com ex-companheiras ao responder perguntas de seguidores. Para ele, uma das dificuldades é explicar para outras pessoas que esse tipo de vínculo pode ser normal. A declaração levou alguns internautas a especularem sobre uma possível reconciliação com Virginia.



Após a separação com Vini Jr., Virginia viajou para Miami, nos Estados Unidos, onde os filhos reencontraram Zé Felipe. Na segunda-feira (12), os dois retornaram ao Brasil no mesmo jatinho particular, acompanhados das três crianças.

Poliana também já havia demonstrado carinho pelos dois publicamente. Em uma mensagem direcionada ao filho e à ex-nora, desejou felicidade aos dois e afirmou que estaria ao lado de Zé durante a trajetória. Para Virginia, escreveu que esperava que ela seguisse "com muita luz, independentemente do caminho que escolher".



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa