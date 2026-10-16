Val Marchiori recebeu diagnóstico de lesão pré-maligna no intestino - Reprodução/Instagram

Val Marchiori recebeu diagnóstico de lesão pré-maligna no intestinoReprodução/Instagram

Publicado 16/10/2026 10:45

Val Marchiori , de 51 anos, revelou aos seguidores o resultado de uma biópsia realizada em uma massa retirada durante uma colonoscopia. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a socialite confirmou o diagnóstico de uma lesão pré-maligna no intestino.

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"Muitas pessoas estão me perguntando sobre o resultado da minha biópsia. Então, não foi muito bom. É uma lesão pré-maligna. Vou ter que repetir o exame daqui a três meses para ver se tudo foi retirado. [...] Eu fiz o PET Scan, fiz este ano para ficar mais tranquila, e ele detectou essa massa no intestino, que estava muito grande e deu essa lesão pré-maligna", contou.

Val Marchiori desabafou sobre o forte impacto emocional com o resultado do exame. "Eu chorei muito ontem, fiquei muito tensa, mas já tirou. Agora é só acompanhar. Eu vou pedir a Deus para que tenha sido tudo retirado de mim. Não tem nada a ver com o câncer de mama, é uma outra lesão".

A socialite fez um alerta sobre a importância da realização de exames preventivos de rotina e do diagnóstico precoce. "Deixa a gente assustada, com medo, mas tem que passar... Meu recado para vocês é: façam seus exames, não só mamografia, todos os exames. A colonoscopia é um exame muito indicado para pessoas acima dos 40 anos. Agora eu vou descansar, quero sair um pouco das redes e cuidar de mim. Homens e mulheres, não deixem de se cuidar! A vida vale a pena, temos que cuidar da nossa saúde", concluiu.

No fim de semana, Val Marchiori foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após um exame de rotina detectar uma alteração em seu organismo. "A gente fez a colonoscopia e foi tirado quase 2 centímetros de pólipo. Sangrou muito. Tô aqui ainda debilitada. Foi pra biópsia e agora é aguardar. Esperar que não venha nenhum resultado, que não seja cancerígeno. Mas foi uma cirurgia bem chatinha, um exame bem difícil", disse em vídeo.

Diagnosticada com câncer de mama em agosto do ano passado, a socialite relatou o medo de enfrentar novamente todo o doloroso processo da doença. "Nossa, me sinto toda machucada, dolorida, horrível. E agora tô aqui, na fé pra sair essa biópsia e rezar a Deus que não seja nenhum tumor. É isso, gente. Rezem por mim, pelo amor de Deus. Só que passa pra saber que a gente... Só de pensar em ter que voltar a fazer [o tratamento] tudo de novo é desesperador".