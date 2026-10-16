Jheny Santucci - Reprodução/Instagram

Jheny SantucciReprodução/Instagram

Publicado 16/10/2026 12:45





"Esse era o nome da minha boneca quando criança. Sempre foi esse nome. Antes mesmo de eu imaginar que ia engravidar de novo e antes mesmo de ter o Gabriel, eu falava que, quando fosse ter uma menina, seria Valentina. Tinha outras opções de nome também, mas o que mais fez sentido para a gente foi esse", disse.



Santucci contou sobre a preferência em torno de nomes mais tradicionais. "Esse é um nome que eu gosto muito. Um nome forte. Sou mais fã de nome comum, apesar de Valentina não ser uma 'Carol' da vida, mas acho que não é um nome diferentão. Hoje em dia a galera gosta de nome mais diferente, mas sou mais tradicional".



"Ela ainda afirmou que, caso estivesse esperando um menino, também já tinha o nome definido, e celebrou a gestação da menina: 'Se fosse menino, seria Felipe', explicou. 'Mas é menina! Não acredito, estou grávida de uma menina!'" Jheny Santucci , de 26 anos, revelou o nome escolhido para a segunda filha que espera com Arthur Aguiar, de 37. Em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (15), a influenciadora anunciou que a caçula irá se chamar Valentina e justificou decisão."Esse era o nome da minha boneca quando criança. Sempre foi esse nome. Antes mesmo de eu imaginar que ia engravidar de novo e antes mesmo de ter o Gabriel, eu falava que, quando fosse ter uma menina, seria Valentina. Tinha outras opções de nome também, mas o que mais fez sentido para a gente foi esse", disse.Santucci contou sobre a preferência em torno de nomes mais tradicionais. "Esse é um nome que eu gosto muito. Um nome forte. Sou mais fã de nome comum, apesar de Valentina não ser uma 'Carol' da vida, mas acho que não é um nome diferentão. Hoje em dia a galera gosta de nome mais diferente, mas sou mais tradicional"."Ela ainda afirmou que, caso estivesse esperando um menino, também já tinha o nome definido, e celebrou a gestação da menina: 'Se fosse menino, seria Felipe', explicou. 'Mas é menina! Não acredito, estou grávida de uma menina!'"

Separação



Arthur e Jheny recentemente anunciaram o fim de seu relacionamento. Em postagem, a influenciadora falou sobre o término. "Eu e Arthur iremos seguir caminhos separados. Não pretendo estender o assunto ou expor detalhes sobre uma decisão que pertence à nossa vida particular. A partir de agora, nossa relação será exclusivamente voltada aos nossos filhos e as responsabilidades que compartilhamos como pais".



Ela afirmou que a decisão não teria relação com as questões financeiras do ex-companheiro. "Também faço questão de esclarecer que essa decisão não tem qualquer relação com as recentes notícias ou especulações envolvendo questões financeiras. Peço apenas respeito e privacidade neste momento, principalmente por existirem crianças envolvidas".

Apesar do término, internautas suspeitam que o casal tenha reatado a relação, após duas semanas separados. Na manhã desta sexta-feira (16), Jheny atualizou a biografia de seu Instagram e acrescentou a informação "Casada com @arthuraguiar”.



Em vídeo publicado nas redes sociais, no último domingo (11), eles também trouxeram suspeitas de terem voltado. Em postagem, Aguiar mostrou um momento do chá revelação no qual os dois aparecem se beijando ao comemorarem a notícia de que esperam uma filha.

Eles oficializaram a união civil em julho, e são pais de Gabriel, de 2 anos.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa