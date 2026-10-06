Arthur Aguiar e Jheny Santucci não estão mais juntos - Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar e Jheny Santucci não estão mais juntos Reprodução/Instagram

Publicado 06/10/2026 06:59

Jheny Santucci anunciou, na noite de segunda-feira (5), o fim do casamento com Arthur Aguiar. Grávida do segundo filho do agora ex-casal, a influenciadora publicou um comunicado nas redes sociais informando a separação e destacou que não tocaria mais no assunto.

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"Eu e Arthur não estamos mais juntos. Cada um seguirá sua vida e não quero falar disso mais. Obrigada por quem torcia por nossa família!", escreveu nos Stories.

Instantes depois, a influenciadora deletou o anúncio da separação. Os seguidores reagiram e "culparam" os hormônios da gestação pela atitude. "Separou ou não? Não entendi nada...", disse outro. "Ei, os hormônios fazem isso mesmo, a gente sabe... Nosso pano é rosa! Nenhum relacionamento é perfeito, mas pessoas dispostas fazem acontecer!", afirmou um terceiro.

Na manhã desta terça-feira (6), Jheny reafirmou a separação e desmentiu os rumores sobre o motivo do ponto final no casamento. "A partir de agora, nossa relação será exclusivamente voltada aos nossos filhos e às responsabilidades que compartilhamos como pais. Também faço questão e esclarecer que essa decisão não tem qualquer relação com as recentes notícias ou especulações envolvendo questões financeiras. Peço apenas respeito e privacidade neste momento, principalmente por existirem crianças envolvias".

Em julho, Arthur e Jheny oficializaram a união no civil em São Paulo. A cerimônia intimista contou com a presença dos ex-BBBs Eliezer e Viih Tube como padrinhos, além da participação de Sophia, fruto do antigo relacionamento do ator com Maíra Cardi, e Gabriel, filho do casal. Depois do cartório, os noivos receberam os convidados em um almoço à beira-mar.

Em setembro, os dois fizeram uma publicação conjunta exibindo o momento em que souberam da nova gestação. "Uma data que já carregava um dos maiores significados da minha vida. Foi em um 24.05 que eu descobri que estava grávida do Gab. E, anos depois, sabendo o que essa data representa pra mim, vivi tudo isso mais uma vez. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, estávamos juntos. Fizemos o teste juntos. Esperamos juntos. Descobrimos juntos. E vimos, lado a lado, a nossa vida mudar mais uma vez", declararam.

O ator e a influenciadora demonstraram expectativa sobre o sexo do bebê, que ainda não foi divulgado. "O mesmo 24.05, agora marcando o começo de uma nova história. Nossa família está crescendo e nós estamos imensamente felizes e gratos a Deus por nos confiar mais uma vidinha. Qual palpite de vocês ? Menino ou menina?", completaram.