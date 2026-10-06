Arthur Aguiar e Jheny Santucci não estão mais juntos Reprodução/Instagram
Jheny Santucci anuncia término com Arthur Aguiar e apaga publicação
À espera do segundo filho, influenciadora voltou atrás em comunicado sobre a separação do ator
Paula Burlamaqui volta a treinar após acidente doméstico
Atriz ainda está com um dos braços imobilizado e explicou que o ombro segue em recuperação após cirurgia
Grávida, Tati Machado recebe carinho do marido e de colegas de trabalho
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Cauê Campos publicou registros da atriz e dedicou música romântica à amada nas redes sociais
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Mavie completa 6 anos nesta terça-feira (6); casal também é pai de Mel, de 1, e está à espera da terceira herdeira, que se chamará Mariah
Pedro Bial revela sequelas do cigarro e fala sobre arrependimentos aos 68
Jornalista contou que convive com enfisema e comentou casamento, filhos, saúde e rotina longe da aposentadoria em entrevista à revista
Bianca Andrade celebra 15 anos de carreira com festão
Influenciadora digital reuniu famosos em São Paulo, nesta segunda-feira (5); empresária também comemorou o aniversário antecipadamente